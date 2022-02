Havaianas s'entiche à son tour d'Harry Potter

Près de 25 ans après la sortie de son premier tome, et 20 ans après la diffusion de son premier volet cinématographique, la saga Harry Potter n’a pas fini d’inspirer la planète mode. Pour l’été, Havaianas célèbre à son tour l’univers du célèbre petit sorcier.

La marque brésilienne signe en effet pour les beaux jours une ligne inspirée d'Harry Potter et habille son emblématique modèle de tongs aux couleurs des quatre maisons de Poudlard : rouge pour Gryffondor, jaune pour Poufsouffle, vert pour Serpentard et bleu pour Serdaigle. Des maisons dont on retrouve le nom en anglais sur la semelle nid d’abeille bien connue de la griffe.

Leur emblème respectif - le lion, le blaireau, l’aigle et le serpent - sont aussi à l’honneur, donnant lieu à quatre modèles commercialisés 28 euros. Pour l'été, les fans de la saga n’ont plus qu’à choisir leur camp, selon leur envie ou leur caractère. Pour mémoire, Gryffondor accueille les plus courageux et hardis. Poufsouffle valorise la loyauté, le goût du travail et la patience ; Serdaigle, la sagesse et les érudits et Serpentard célèbre les esprits rusés et ambitieux.

Harry Potter ensorcelle le monde de la mode

Avec cette collaboration, Havaianas n’est pas la première marque à puiser dans l'imaginaire de l’œuvre de J.K. Rowling. Depuis plusieurs années, le monde de la mode s’est entiché du sorcier aux lunettes rondes. En 2019, Vans a lancé une série de sneakers, elles aussi à l’effigie des maisons et du journal des sorciers Le Daily Prophet. L’année suivante, H&M a conçu une collection enfants dédiée à l’univers d’Harry Potter, suivie dans la foulée par la marque de cool lingerie Undiz, avec une collab street wear tournée cette fois vers les jeunes adultes.

Un univers qui dépasse le monde du prêt-à-porter, puisque dès 2019, la marque de bijoux Pandora a également signé un partenariat avec Warner Bros. Une collaboration qui a donné lieu à plusieurs nouveautés en octobre dernier. Un engouement des marques et des fans qui ne semble donc jamais fléchir.