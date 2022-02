Disneyland Paris : il est désormais possible de se marier dans un carrosse dans le parc d'attraction

Le plus grand parc d'attraction d'Europe, Disneyland Paris, accueille désormais les cérémonies de mariage, ainsi que de fiançailles et de renouvellement de voeux. Le gigantestesque complexe touristique de Marne-la-Vallée a recruté une équipe de wedding planners pour satisfaire les amoureux de romantisme, de féerie, et bien évidemment de Mickey.

Eté comme hiver, il est maintenant possible pour les amoureux de sceller leur union dans un hôtel ou un parc Disney, en fonction des saisons (et des goûts).

Que ce soit pour le repas de mariage ou pour l'organisation de la cérémonie en elle-même, le parc à thèmes propose différentes formules. La mise à disposition d'une salle de réception Disney pour un repas de mariage réunissant mariés et convives est proposée.

Il était une fois… Le Carrosse Enchanté Disney pour un mariage de conte de fées #DisneyWeddings pic.twitter.com/6mTvm9QCm3 — Disneyland Paris (@DisneylandParis) February 16, 2022

Pour ceux qui souhaiteraient se passer la bague au doigt dans le Royaume Enchanté, il est aussi possible de réserver un des deux parcs à thèmes (le légendaire Parc Disneyland ou le plus moderne Parc Walt Disney Studios).

Les futurs mariés nostalgiques de l'histoire de la princesse Cendrillon et sa chaussure de vair peuvent quant à eux réserver le «Carrosse Enchanté». Entièrement fait-main, orné de feuilles d'or et incrusté de cristaux Swarowski, le carrosse - création exclusive de la firme - viendra apporter la touche finale à l'expérience féerique.