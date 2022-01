Disneyland : Vers la création d'un parc d'attraction dans le metavers ?

Des attractions personnalisées mêlant le virtuel au monde réel. Voici ce qu'envisage Disney, qui a déposé un brevet en ce sens approuvé aux Etats-Unis fin décembre 2021, rapporte ce lundi 10 janvier le Cointelegraph, qui suit l'actualité des cryptomonnaies et du metavers.

La technologie sur laquelle Disney a déposé ce brevet «fonctionnerait en suivant les visiteurs à l'aide de leurs téléphones portables, en générant et en projetant des effets 3D personnalisés sur des espaces physiques, les murs et les objets à proximité du parc». Le tout fonctionnerait sans casque, précise le média qui cite le document déposé par le géant américain du divertissement. Disney se distinguerait en démontrant qu'il serait possible de faire venir le metavers (un monde virtuel parallèle) au cœur du monde réel, là où des entreprises concurrentes comme le groupe Meta (Facebook) mise sur la réalité virtuelle pour visiter un univers entièrement dématérialisé.

Comme plusieurs sociétés spécialisées dans le divertissement, The Walt Disney Company échaffaude actuellement le futur de son business autour des technologies émergentes. En novembre dernier, son PDG Bob Chapek a rappelé la volonté de «connecter encore plus étroitement les mondes physique et numérique, permettant de raconter des histoires, sans limites dans notre propre metavers Disney».

Des expériences plus immersives

Dans un article du Los Angeles Times, le journaliste Todd Martens décrit les parcs d'attractions comme les plus représentatifs de ce vers quoi les metavers tendront à l'avenir. «Les parcs à thème offrent peut-être le moyen le plus simple de comprendre le concept du metavers, qui est souvent décrit comme un monde virtuel global et persistant où nous achetons, jouons, travaillons, communiquons et regardons des divertissements», explique-t-il.

Un long reportage diffusé sur ABC News (ci-dessous) permet de voir également quelles seront les applications de telles technologies. On peut notamment y voir à partir de 23 minutes et 20 secondes dans cette vidéo l'idée d'utiliser des lentilles de contact qui permettraient d'ajouter des effets 3D et des personnages en réalité augmentée lors d'une visite du parc. Il ne s'agit toutefois pas de technologies qui seront nécessairement exploitées, mais d'idées conceptuelles auxquelles Disney réfléchit.

L'avenir devrait donc permettre à ce poids-lourd du divertissement de renouveler les expériences immersives qu'il entend offrir à ses visiteurs. En 2021, les 12 parcs d'attraction de Disney à travers le monde auraient généré plus de 17 milliards de dollars (environ 15 milliards d'euros) de revenus.