Les 5 tendances maquillage pour le printemps/été 2022

La saison prochaine sera colorée, pailletée et lumineuse. Teint glowy, lèvres glossy, paupières vitaminées, liner graphique…Voici les tendances maquillage qui vont rythmer le printemps/été 2022.

Des lèvres glossy

Le retour des beaux jours signe aussi celui des lèvres glossy. Pour exalter la couleur de sa bouche et apporter un bel effet mouillé, c’est sur un rouge à lèvres liquide intense et brillant qu’il faut miser. Et on n’hésite pas à choisir une teinte corail ou pêche, la nuance phare de la période estivale.

Un teint glowy

Côté teint, le maquillage au fini glowy sera encore à l'honneur. Basée sur un jeu de lumière permettant de mettre en valeur certaines zones clés visage à l’aide d’un highlighter, - pommettes, bout du nez, coins internes des yeux… - cette technique donne un vrai coup d’éclat au visage.

Les fards à paupières vitaminés

Les fards colorés seront sur toutes les paupières. Du rose métallisé, au bleu électrique, en passant par l’orange fluo, et le jaune vif, tout est permis cet été. Et pour agrandir son regard, rien de tel qu’un coup de crayon blanc sur les bords intérieurs de l'œil (waterline).

Le liner artistique

Le trait d'eye-liner classique est remplacé par le graphique, qui demande un certain savoir-faire. Toutefois, la règle est simple : laissez parler votre imagination. Les amatrices du pinceau pourront également oser le double trait de liner pour donner au regard encore plus d’impact.

Les bijoux de peau

Autour des yeux, sur les pommettes... Les bijoux de peau - petits strass et autres paillettes et petits cristaux multicolores (Crystal Eye) - seront de sortie, grandes occasions ou pas. Pour des idées de look, vous pouvez compter sur la série «Euphoria», diffusée sur Canal Plus.