Comment achetez vos billets d'avion moins cher ?

Le tourisme reprend petit à petit ses droits après deux années de pandémie qui ont limité les déplacements à l'étranger. Mais avec la flambée des prix à travers le monde, reste une question : comment payer ses billets d'avion le moins cher possible ? CNEWS a interrogé un expert de la société Pricemoov, spécialisée sur la question.

Avant de suivre ses conseils, il est important de savoir que la pandémie a eu un impact sur les vols commerciaux. Selon le site MisterFly, les prix pour un vol moyen courrier étaient de 187 euros en moyenne en février 2019, contre 211 euros en février 2022, de même pour les vols long courrier dont le prix moyen est passé de 529 à 550 euros sur la même période (+4 %).

A partir de quand acheter ses billets ?

On le sait, la règle est de les acheter le plus tôt possible. Dès que l'on a fixé la destination et la date de ses vacances. «Dans l'aérien, il est faux de croire qu'il existe des offres de dernière minute pour remplir des avions. En réalité, les compagnies ne font qu'augmenter les prix avec le temps et de façon systématique. Plus vous vous rapprochez de la date de votre départ, plus vous allez payer cher. La raison est simple : ceux qui réservent le plus tôt sont des clients qui ont déjà planifié leurs vols et vont prendre le temps de comparer les prix. A l'inverse, les clients qui achètent à la dernière minute sont généralement une clientèle d'affaire ou prête à payer plus cher», résume Damien Robert, chief solution chez Pricemoov. Et de poursuivre : «De manière générale, il faut vraiment éviter tout ce qui est un achat de billet de dernière minute, même si l’avion n’est pas plein. Surtout lors les dix derniers jours avant le départ où des mécanismes de hausse augmentent fortement les prix».

quelles horaires sont les plus attractifs ?

Le choix des horaires de départ et de retour peut également offrir de belles économies. Les premiers vols, très tôt, vers 6h du matin par exemple et les derniers du jour vers 23h sont généralement plus attractifs. «Il faut faire des sacrifices car cela implique de partir très tôt de chez soi et de rentrer tard, mais cela peut faire économiser 20 à 25 % sur le prix d'un billet», estime Damien Robert.

La durée du séjour joue-t-elle ?

«La durée du séjour est aussi à prendre en considération, explique le spécialiste de Pricemoov. Si vous partez en semaine, il ne faut pas partir moins de trois jours, car lorsque vous achèterez vos billets, les algorithmes des sites internet jugeront que vous êtes probablement une clientèle d'affaire, avec un tarif susceptible d'être majoré jusqu'à 50% plus cher. Il est donc souvent mieux de partir plus de trois jours en semaine pour avoir un tarif plus doux. Il en va autrement si vous avez un samedi dans les trois jours, là l'algorithme estimera que le voyage durant un week-end est pour du tourisme, donc les prix seront moins hauts».

Adaptez le séjour à la destination

«Le prix des voyages dépend souvent de la destination et de la période. Si vous allez vers une destination 100 % loisirs, alors est intéressant d'opter pour un retour le lundi et pas en fin de week-end pour avoir un billet moins cher. A l'inverse si vous allez vers une destination dans une période où se mêlent business et loisirs, comme New York par exemple, alors le vol du dimanche soir peut s'avérer moins cher», souligne Damien Robert. N'hésitez donc pas à planifier différents horaires et jours de départ et de retour. Là encore, quelques centaines d'euros peuvent être économisées.

Acceptez de faire des correspondances

Autre moyen de payer son billet moins cher, les vols avec une correspondance sont certes plus longs mais ils peuvent offrir des rabais substantiels. Faire une escale à Francfort en Allemagne, à Madrid en Espagne ou encore au Qatar par exemple peut permettre d'acheter des billets parfois plusieurs centaines d'euros moins cher pour rejoindre la même destination.

Anticipez vos déplacements vers l'aéroport

Il reste également impératif de s'organiser avant d'aller à l'aéroport. Un détail qui peut coûter très cher avec parfois des parkings qui peuvent coûter autant que le billet d'avion. Il existe parfois des parkings alternatifs moins cher, tandis que réserver certains VTC à l'avance ou opter pour des taxis avec un prix forfaitaire, voire accéder à des trasports en commun peuvent là encore permettre de garder de précieux euros pour ses vacances.