Été 2022 : 6 produits de beauté indispensables pour l’été

L’été rime avec soleil, sable chaud, mer…Mais aussi avec chlore, sel, rayons UV, et transpiration. Ainsi, voici quelques produits de beauté pour se protéger, prendre soin de sa peau, de ses cheveux, et se sentir bien.

Un GEL DOUCHE APRÈS SOLEIL Guinot

©Guinot

Après avoir piqué une tête dans la mer ou la piscine et lézardé au soleil, rien de tel que le gel douche après soleil Guinot. Il élimine les filtres UV, piège les résidus de chlore et de sel pour les éliminer. Conçu à base de l'alpha-bisabolol, actif connu pour ses propriété apaisantes et réparatrices, ce produit calme aussi les sensations d'inconfort et d’échauffement.

Gel douche après soleil Sun Logic, Guinot, 19,50€.

une CRÈME SOLAIRE SOLIDE Acorelle

©Acorelle

Le soleil, c’est bon pour le moral. Toutefois, il ne faut oublier l’effet néfastes de ses rayons et bien penser à protéger sa peau de la tête aux pieds. Par exemple avec la crème solaire solide Acorelle très haute protection (SPF50+). Conditionné dans un pot éco-responsable réutilisable, cette crème à la texture baume est dotée d’une formule résistante à l’eau.

Crème solaire solide SPF50+, Acorelle, 18,95€.

Un déodorant Maria Galland

©Maria Galland

Qui dit chaleur, dit aussi transpiration. Pour limiter la production de sueur sous les aisselles, on peut miser les yeux fermés sur l’anti-transpirant secret beauté signé Maria Galland. Enrichi en actifs qui ralentissent la repousse des poils, ce déodorant sous forme de crème contribue à la réduction des odeurs corporelles, prévient la moiteur, et apaise les irritations.

Déodorant fraîcheur secret beauté, Maria Galland Paris, 22€.

Une huile pour cheveux phytoplage

©Phytoplage

L’été, la fibre capillaire a tendance à se fragiliser et à s’assécher. C'est pourquoi il faut chouchouter comme il se doit sa chevelure. Phyto lance une huile protectrice et hydratante à l’extrait de calendula, de saule, et de romarin. Ce soin à vaporiser contient également de la cire d’olive afin de nourrir la fibre et de l’huile de ricin pour la brillance.

Huile cheveux protectrice, Phytoplage, 13,50€ .

Une crème ultra nourrissante coco & eve

©Coco & Eve

Pour prolonger son bronzage, il est essentiel d'hydrater sa peau en profondeur matin et soir. Pour ce faire, il y a la crème ultra nourrissante pour le corps Coco & Eve à la mangue tropicale. A base d'huile de coco vierge et d'huile cacao, cette lotion 100% vegan et riche en acides aminés, nourrit, hydrate, raffermit et assouplit l'épiderme.

Crème corps ultra nourrissante, Coco & Eve, 37,90€.

Une cire texture caramel Jolly

©Jolly

Côté épilation, vous pouvez compter sur la cire corps de la marque Jolly. On aime sa texture épaisse et onctueuse agréablement parfumée au caramel. En plus, elle ne nécessite aucun préchauffage. Directement prête à être utilisée, cette cire, qui s’utilise avec des bandes sur tout le corps (jambes, maillot, aisselles), laisse la peau toute douce pendant pendant plusieurs jours.

Cire corps texture caramel, Jolly, 9,90€.