Astrologie : voici le signe qui a le plus de chance en amour

Certains signes ne sont pas connus pour être chanceux en amour, comme le Verseau, alors que d’autres, au contraire, semblent trouver leur moitié plus facilement.

Ce signe d’Air ne reste jamais très longtemps célibataire. Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, les Balances ont généralement beaucoup de chance en amour.

Et pour cause, «c’est le signe de la relation». Il faut dire qu’il est dirigé par Vénus, la planète de l’amour. «Ce signe ne supporte pas la solitude et a besoin d’être à deux», et «s’adapte assez facilement à l’autre», souligne-t-elle.

Autrement dit, la Balance sait faire des compromis en couple, et «va toujours faire en sorte d'éviter des disputes». Positive et douce, la Balance «aime vivre en harmonie».

L'astrocoach, qui tient une chaîne Youtube, précise que les personnes nées entre le 23 septembre et le 23 octobre, s’entendent particulièrement bien avec les signes liés à l’élément Feu. Ce signe d'Air aime en effet le dynamisme et le côté chaleureux du Bélier, du Sagittaire, et du Lion.