Bien-être : 5 cosmétiques solides pour une routine éco-responsable

Plus facile à transporter, écologique, économique, et moins agressif pour la peau, le format solide à tout pour plaire. Voici 5 cosmétiques à avoir dans sa salle de bain pour prendre soin de soi et de la planète.

Un exfoliant pour le corps Acorelle

©Acorelle

Fabriqué à la main en France, le savon végan pour le corps Acorelle (9,95€) devient vite un indispensable. Enrichi en poudre d’Amandon de Prune bio, il est à la fois lavant, nourrissant, et exfoliant, et s’impose comme un compagnon idéal pour préparer sa peau avant une épilation. Il laisse la peau toute douce et se conserve dans un étui en carton recyclable.

Un shampooing 2 en 1 Nat&Nove

©Nat&Nove

Au rayon cheveux, on peut miser sur le shampoing de chez Nat&Nove (5,90€), à l’extrait d’avoine bio. Non seulement il nettoie les cheveux en les laissant brillants, mais en plus, on peut s’en servir pour le corps. Adapté pour toute la famille à partir de 3 ans, ce soin permet de ne pas multiplier les achats et de ne pas s'encombrer en voyage.

Un savon pour les mains Baija

©Baïja

Ses notes de cassis et de jasmin réveillent les sens. Pour les mains, la marque positive et colorée Baïja propose de son côté le savon Jardin Pallanca (8,90 €) élaboré à Forcalquier, petite ville de Provence, à partir de beurre de karité Bio. Sans colorant, ce rectangle écologique offre une mousse onctueuse.

Un après-shampooing Eleven Australia

©Eleven Australia

Pour nourrir et hydrater en profondeur la fibre capillaire et chouchouter son cuir chevelu, on peut compter sur l’après-shampooing solide Eleven Australia (19€). Ce soin Gentle Hydrate peut s’utiliser quotidiennement, et fera la paire avec le shampooing solide gentle Cleanse de la marque australienne.

Un soin lavant intime Unbottled

©Unbottled

Ne pas oublier les parties intimes. Parce que cette zone est très sensible, il lui faut des produits spécifiques, non-agressifs, à l’image du nettoyant intime Unbottled, à base d’huile de lin, d’extrait d’aloe vera, et de beurre de karité. Sans savon et sans parfum, il peut s’utiliser quotidiennement et permet d’économiser de 2 à 3 bouteilles en plastique.