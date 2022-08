Cheveux fins : voici l'astuce pour avoir plus de volume

Donner du volume à ses cheveux fins est la quête ultime de nombreuses personnes. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour avoir une chevelure plus épaisse. Mais l’une d’entre elles semble faire l’unanimité.

Une astuce pour booster son volume capillaire a fait fureur sur le réseau social TikTok. Baptisée «reverse hair washing» ou «lavage de cheveux renversé», cette technique pour le moins surprenante consiste à se laver les cheveux en commençant par… l’après-shampoing.

Quand on est sous la douche, le principe est en effet d’appliquer son après-shampoing avant son shampoing. Après avoir essoré vos cheveux, étalez un soin sur votre tête (masque ou après-shampoing), en insistant sur les longueurs et les points, et laissez poser.

Ensuite rincez à l’eau clair et passez à l’étape du shampoing. Mais pourquoi inverser cette routine beauté serait efficace pour gagner du volume ? L’après-shampoing traite et répare la fibre capillaire, mais a tendance à alourdir la chevelure.

Or les agents nettoyants du shampoing vont permettre d’atténuer ce côté alourdissant qui rend les cheveux plus plats. De plus, ces derniers absorberaient plus facilement les nutriments de l’après-shampoing si celui-ci est utilisé en premier.