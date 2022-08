Sommeil : ces 5 plantes à mettre dans sa chambre pour mieux dormir

Outre rendre beau un intérieur et pourquoi pas embaumer l'air, les plantes peuvent avoir des vertus bénéfiques pour le corps. Voici cinq plantes à placer dans sa chambre pour mieux dormir et profiter au mieux d'un sommeil réparateur.

La lavande

© Pixabay

La lavande a de nombreuses vertus relaxantes qui facilitent le sommeil. Dans une chambre, c'est sous sa forme séchée qu'elle est la plus efficace. Son odeur détend le corps et permet de se relaxer afin de mieux dormir.

L'aloe vera

© Pixabay

L'aloe vera, au contraire de la lavande par exemple, n'a pas de vertus apaisantes mais dépolluantes. Cette plante grasse absorbe les polluants présents dans la chambre, mais également les ondes électromagnétiques, et favorise un meilleur sommeil.

Le géranium pélargonium

© Pixabay

Le géranium pélargonium ne doit pas être séché mais en plante fraîche, dans un pot ou bien sur une jardinière placée sur la fenêtre de la chambre. Cette plante odorante a le bénéfice d'éloigner les moustiques qui peuvent perturber le sommeil et le bon déroulement de la nuit.

Le tilleul

© Pixabay

Le tilleul est lui aussi plus efficace sous sa forme séchée. Il faudra placer les fleurs dans un bol sur la table de nuit. Le tilleul a des vertus relaxantes qui permettent de mieux dormir.

L'areca

© Pixabay

L'areca est une plante qui possède les mêmes vertus que la chlorophylle et a aussi l'avantage d'être belle. Elle rend l'air plus sain et permet un meilleur sommeil.