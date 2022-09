Cernes : comment les camoufler avec la méthode F ?

Liés à une mauvaise circulation sanguine, à la fatigue, au stress, ou encore à une mauvaise alimentation, les cernes font partie de ces petites imperfections que l’on aime camoufler. Pour ce faire, on peut compter sur «la méthode F».

Avec la fatigue de la rentrée, les cernes sont de retour. Heureusement, grâce au maquillage, et plus précisément à un correcteur de teint, on peut les dissimuler. Mais encore faut-il l’appliquer correctement.

Pour camoufler et lisser ces marques pigmentées situées sur la paupière inférieure de l’œil, rien de tel que «la méthode F».

Recommandée par Huda Kattan, la fondatrice de la marque de cosmétique Huda Beauty, cette technique consiste à tracer la lettre F sur le visage avec un anticerne couvrant.

A l’aide d’un pinceau ou de l’embout du correcteur, tracez une ligne verticale qui longe votre nez, puis une ligne horizontale sous vos yeux.

Ensuite, pour former la fameuse lettre F, dessinez une deuxième ligne horizontale mais qui va cette fois-ci de la base de vos narines vers le milieu de votre pommette.

Enfin, n'oubliez pas de fondre le tout avec une éponge de maquillage (Beauty Blender), puis appliquez de la poudre libre en reproduisant la lettre F avant de l’estomper avec un pinceau.