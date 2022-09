Hibiscus : voici les 3 bienfaits de cette plante sur la peau

Hydratante, antioxydante, et régénératrice, l'hibiscus est une plante pleine de vertus.

Pour chouchouter sa peau, les produits à base d'hibiscus sont recommandés. Voici les principaux bienfaits de cette fleur, que l’on retrouve dans beaucoup de crèmes, mais aussi sous forme d'hydrolat, de savon, de poudre, ou encore d’huile.

Apporte de l’hydratation

En cas de peaux sèches, l’huile végétale d’hibiscus, obtenue en pressant à froid les graines de la plante, est un bon allié. Riche en acides gras essentiels et en phytostérols, elle maintient un bon niveau d’hydratation. Grâce à sa teneur en céramides, l'hibiscus améliore également la fonction barrière de la l'épiderme.

Lutte contre le vieillissement cutané

Aussi appelée «oseille de Guinée», cette fleur est reconnue pour ses propriétés antioxydantes. L’hibiscus contient notamment des anthocyanes, qui lui confèrent sa couleur, et de la vitamine C. Elle est notamment utile pour neutraliser l'action des radicaux libres, responsables du vieillissement cellulaire accéléré, et stimuler la production de collagène.

Redonne un teint lumineux

Les peaux ternes peuvent aussi compter sur cette fleur rouge qui appartient à la famille des Malvacées. On y trouve des acides organiques (citrique, malique et tartrique), qui permettent de resserrer les pores dilatés et d’éliminer les cellules mortes, laissant ainsi la peau plus lisse et éclatante.