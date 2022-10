Orient-Express : découvrez les images impressionnantes du nouveau train légendaire

Le train légendaire Orient-Express, propriété du groupe Accor, a présenté les premières images de son futur train, attendu sur les rails en 2025.

C’est sans aucun doute le train le plus célèbre du monde. Popularisé par un roman d’Agatha Christie, l’Orient-Express s’apprête à renaître. Sous la houlette du groupe Accor – aujourd’hui unique propriétaire -, le train de luxe «troisième génération» prépare son grand retour sur les rails à partir de 2025.

Les premières images viennent d’être dévoilées. On peut y retrouver tout l’éclat de l’Art déco. L’architecte Maxime d’Angeac a été chargé de repenser ce moyen de transport mythique qui fêtera l’année prochaine ses 140 ans.

© Maxime d'Angeac & Martin Darzacq pour Orient Express, Accor

Et les détails ont été soignés. Dans la voiture-bar, le comptoir en verre a été pensé comme un hommage à René Lalique. De chaque côté de la table on découvre deux boutons d’appel : le premier est réservé au service du champagne et le second au personnel.

Quant aux suites, on est aussi sur un registre de grand luxe. Angles ronds, cloisons en bois et cuir… Des panneaux Lalique originaux issus du train historique se dévoilent dans des niches.

© Maxime d'Angeac & Martin Darzacq pour Orient Express, Accor

Au total, le Nostalgie-Istanbul comportera douze voitures-lits dont une suite présidentielle, un restaurant et plusieurs bars et salons. Il pourra transporter 64 voyageurs sur le parcours historique de l'Orient-Express, qui relie Paris à Istanbul.

Pour l’heure le groupe ne communique pas sur les tarifs. Mais pour pouvoir vivre cette expérience exceptionnelle, les voyageurs devront sans doute débourser plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les réservations doivent ouvrir en 2023.

Rêver de l’Orient Express est toutefois gratuit. On pourra découvrir une partie des voitures à l'occasion des Jeux olympiques en 2024. Et avant cela, grâce à une expérience de réalité virtuelle, le grand public peut admirer les décors du futur train à l’espace Domus Maubourg (29, boulevard de La Tour Maubourg, Paris 7e,visite sur réservation), lors d’une exposition qui se tiendra les 20 et 21 octobre prochains.