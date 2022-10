Billets d'avion : quel est le meilleur jour de la semaine pour les réserver ?

Après deux années marquées par la pandémie, les voyages en avion opèrent un retour à la normale. Alors que l’inflation grève le budget des Français, comment trouver un billet au meilleur prix? D'après une enquête Expedia, le jour de la réservation peut faire toute la différence.

Le bon «timing». Avis aux voyageurs : afin d’économiser sur le prix des billets d’avion, mieux vaut ne pas réserver n’importe quel jour de la semaine. Dans son rapport annuel, dévoilé ce mercredi, Expedia partage ses conseils de voyage aérien pour 2023 et révèle que réserver ses billets le dimanche permet de réduire significativement sa facture.

Des réductions non négligeables

En achetant ses billets le dernier jour de la semaine, les économies faites par les voyageurs sont loin d'être négligeables, notamment sur les vols nationaux. «Les voyageurs économisent en moyenne 25 % environ sur leurs vols intérieurs par rapport à une réservation le samedi et 10 % environ sur leurs vols internationaux par rapport à une réservation le vendredi», souligne la plate-forme de voyage dans ce rapport réalisé en partenariat avec Airlines Reporting Corporation (ARC), spécialiste de l'analyse du marché aérien. Autre remarque de cette étude : les réservations anticipées paient.

Les réservations en amont à privilégier

Mieux vaut par ailleurs ne pas acheter ses billets à la dernière minute, voire, au contraire, largement anticiper son départ, surtout s'il s'agit de voyager en France. Il est ainsi préconisé de réserver ses vols intérieurs au moins trois mois avant son départ. Les voyageurs ont toutefois une petite fourchette pour réaliser les meilleures économies puisque «l’idéal consiste à réserver entre 70 et 90 jours avant, pour profiter de 30 % d’économies en moyenne», note le rapport. Plus les voyageurs attendent, plus ils risquent de voir grimper la note, alors que le prix des vols nationaux tend à augmenter 33 jours avant le départ.

Du côté des vols internationaux, les vacanciers ont un peu plus de temps pour prendre leur décision. Mais là encore, l'anticipation jouera en leur faveur puisqu'il est conseillé de réserver deux mois à l'avance. Ainsi acheter son billet entre 70 et 78 jours avant, permet de profiter de 10 % d’économies en moyenne. En revanche, il ne faudra pas trop tarder à se décider. Le tarif des billets pour les destinations lointaines commence à augmenter 50 jours avant le départ.

Enfin, pour voyager en toute quiétude et éviter les annulations, le rapport préconise d'opter pour des billets dont le départ est prévu avant 15 h. Ces derniers subissent en effet 60 % d'annulation en moins que des vols partant plus tard.