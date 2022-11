Camille Cottin s’offre une pub avec George Clooney et Jean Dujardin

Après avoir partagé l’affiche avec Brad Pitt dès 2016, et plus récemment Lady Gaga et Matt Damon, Camille Cottin donne la réplique à George Clooney et Jean Dujardin, dans la nouvelle campagne de publicité de Nespresso, dévoilée ce mardi.

Camille Cottin ne cesse jamais de surprendre. L’actrice star de «Dix pour cent», à l'affiche l'année dernière de «House of Gucci» et «Stillwater», est la nouvelle invitée surprise de la campagne Nespresso. Elle rejoint le duo George Clooney et Jean Dujardin, déjà mis en scène par la marque en 2014 dans un précédent spot publicitaire, qui les faisaient s’affronter avec humour pour la dernière dosette de café sur les rives du lac de Côme. Huit ans plus tard, le duo se dispute à nouveau l’ultime capsule, mais va devoir composer avec une nouvelle arrivée.

Camille Cottin ne se laisse pas intimider

Alors que ce nouveau spot reprend le slogan de la marque «Jusqu’où iriez-vous pour le goût inoubliable d’un Nespresso ?», Jean Dujardin et George Clooney sont visiblement prêts à tout sur ces images, jusqu’à subtiliser, de bon matin et non sans acrobatie, le café fraîchement coulé de la voisine du dessous. Une voisine campée par Camille Cottin, bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

Un spot plein d’humour, qui met également en scène l'actrice dans le rôle d’une consommatrice responsable, rappelant, avec aplomb, à George Clooney de ne pas oublier de recycler ses dosettes.

Dévoilée ce mardi 15 novembre, cette campagne sera diffusée dans plus de 20 pays d'Europe.