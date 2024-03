Festival de Cannes 2024 : Camille Cottin, prochaine maîtresse de cérémonie

Après Virginie Efira et Chiara Mastroianni, la comédienne Camille Cottin endossera le rôle de maîtresse de cérémonie du 77e Festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai.

La 77e édition du prestigieux Festival de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai, se dévoile peu à peu. Alors que la réalisatrice américaine Greta Gerwig en sera la présidente, l’actrice française Camille Cottin a, quant à elle, été choisie comme prochaine maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture, a-t-on appris ce jeudi 14 mars.

La comédienne de 45 ans, qui a débuté sa carrière en incarnant la parfaite «Connasse» du programme humoristique de Canal+ il y a plus de dix ans, a connu la gloire grâce à la série «Dix pour cent», et enchaîne désormais les longs-métrages : «Larguées», «Le mystère Henri Pick», «Les éblouis», «Toni, en famille»...

Celle qui apparaît aux côtés de George Clooney et Jean Dujardin dans les publicités d'une célèbre marque de café, a également tourné dans de grosses productions outre-Atlantique, comme «Stillwater» avec Matt Damon ou «House of Gucci» avec Lady Gaga et Adam Driver. Camille Cottin sera à l'affiche le 3 avril prochain de la comédie dramatique «Quelques jours pas plus», de Julie Navarro.