«Le Hobbit» : pour les 10 ans du film, Airbnb propose de dormir sur le lieu de tournage

Les fans du «Seigneur des Anneaux» vont pouvoir séjourner sur le mythique plateau de tournage de la trilogie «Le Hobbit» de Peter Jackson. Une première.

Pour les 10 ans du film «Le Hobbit : un voyage inattendu» de Peter Jackson, Airbnb a ouvert à la réservation trois séjours d'exception en Terre du Milieu, dans le mythique village de Hobbiton. Pour la première fois, il sera possible de dormir sur le plateau de tournage d'origine de la saga, en Nouvelle-Zélande.

Le propriétaire des lieux, Russell Alexander, a en effet décidé de marquer le coup en proposant au public de vivre comme Bilbon Sacquet. Trois escapades de deux nuits pour un maximum de quatre personnes sont proposées du 2 au 4 mars, du 9 au 11 mars et du 16 au 18 mars 2023, pour la modique somme de 10 $ néo-zélandais par nuitée.

Un séjour immersif

© Larnie-Nicolson

Au programme des réjouissances, les voyageurs pourront profiter d'un accès privé à une maison de hobbit, un banquet du soir à l’Auberge du Dragon Vert, ainsi qu'une visite privée des coulisses du plateau de tournage, comprenant évidemment l'emblématique Vieux moulin.

Cette plongée mémorable dans les décors du Seigneur des Anneaux comprend toutefois quelques règles. Ainsi, il est déconseillé de s'aventurer loin, la nuit, en raison de la récente présence de trolls. Les fêtes ne sont pas autorisées sauf avec Gandalf, et le stationnement des poneys n'est autorisé qu'à l'Auberge du Dragon vert.

Dernier point et non des moindres, le transport aérien jusqu'à Auckland est à la charge des voyageurs. Pour réserver, ils doivent avoir plus de 18 ans et un historique d'avis positifs sur le site Airbnb. Pour ceux qui n'auront pas la chance de dormir à Hobbiton, le célèbre village est ouvert à la visite tous les jours de l'année.