Mode, coiffure, déco, voyage… Pinterest dévoile les grandes tendances pour 2023

Pinterest a dévoilé ce mercredi 7 décembre son cahier des grandes tendances pour 2023. Parmi elles, les pièces à franges et les looks futuristes devraient s'imposer en mode. Le carré déstructuré sera plébiscité dans les salons de coiffure et l’association d’objets chinés et contemporains devrait prendre d’assaut les intérieurs.

De quoi sera fait 2023 ? S'appuyant sur les recherches effectuées partout sur la planète par les utilisateurs de la plate-forme entre septembre 2020 et septembre 2022, Pinterest vient de présenter son rapport annuel des tendances qui marqueront l'année à venir. Alors qu'en 2022, 80 % des prédictions se sont révélées justes, souligne la plate-forme, voici celles qui devraient faire battre les cœurs très bientôt.

Tulle, frange et look futuriste plébiscités

Le dressing 2023 se placera sous le signe des pièces à franges. Robes, jupes et vestes frangées ont la cote sur la plate-forme avec des recherches ayant respectivement augmenté de plus de 255 % et plus de 155 % pour les robes et jupes dotées de ces lanières emblématique du style amérindien.

Du côté des matières phare, le tulle et la dentelle connaissent un regain d'intérêt et ce quelles que soient les pièces qu'elles viennent agrémenter. Parmi elles, les pantalons en tulle sont plébiscités (+ 70 %) quand les hauts en dentelle manches longues affolent les compteurs (+ 365 %).

Autre tendance, les looks futuristes, notamment portés par Kim Kardashian entre combi en cuir très moulante et lunettes galactiques, devraient aussi avoir les faveurs des fashionistas l'année prochaine. Il suffit de jeter un coup d'œil aux requêtes des utilisateurs de Pinterest pour s'en convaincre. Avec une croissance de plus de 225 % pour les tenues avant-gardistes, plus 70 % pour les lunettes futuristes mais aussi Cyber streetwear, et plus de 3.370 % pour le look gameuse, les générations Y et Z se tournent incontestablement vers l'avenir. La mode des années 2000, des nineties ou la mini-jupe qui restent également plébiscitées.

Le carré déstructuré au top

Côté coiffure, la coupe de l'année devrait être le carré déstructuré. Avec une hausse des recherches de plus de 550 %, elle se place en pole position des tendances capillaires 2023, comme la micro-frange (+110 %), déjà adoptée par de nombreuses stars.

Les bi-colorations audacieuses devraient également investir l'espace public. Pour preuve, les associations de rose et lavande (+345 %) ou sa variante blond et lavande (+150 %), les balayages du brun au rose (+280 %) ou encore les tresses noires et bleues (+215 %) figurent parmi les requêtes ayant largement augmenté.

Vintage et modernité le mariage de l'année

Depuis la crise sanitaire, soigner son intérieur est devenu une priorité. En 2023, la tendance déco devrait encore être marquée par le mariage d'objets vintage et contemporains. L'intérêt pour la déco vintage (+ 850 %), l'association de meubles anciens et modernes (+530 %) ou encore l'esthétique de pièces anciennes (+325 %) est ainsi en forte croissance.

La salle de bain, avec un fort engouement pour les douches à l'italienne et les douches sans porte, figurent, par ailleurs, parmi les pièces qui pourraient connaître un coup de jeune cette année. L'accent devrait également être mis sur un habitat plus écologique et une meilleure gestion de l'eau, comme en témoignent les recherches sur les récupérateurs d'eau.

Les voyages en train ont la cote

Les voyages plus écoresponsables devraient eux aussi prendre toujours plus d'ampleur. L'engouement pour les escapades en train, à faible empreinte carbone et propice à la rêverie, se précise. Les citations inspirées par les escapades ferroviaires comme les photographies de voyages en train connaissent elles aussi un intérêt croissant.