Noël 2022 : voici les équipements pour les sports d'hiver à glisser sous le sapin

Pour affronter les températures négatives, que ce soit sur les pistes enneigées ou en ville, un équipement résistant et de qualité est important, des pieds à la tête.

Rebelle des pistes

Inspirée des aventures des héros de la série animée «The Clone Wars», cette parka à capuche est à la fois stylée et quasiment sans défaut. En réalité, deux modèles sont disponibles : une bleue pour les fans d'Anakin et une grise pour ceux d'Obi-Wan. Sur le plan purement technique, toutes deux bénéficient notamment de la doublure Omni-Heat de la marque Columbia, extrêmement efficace contre le froid. Les fans seront également conquis par les multiples détails faisant référence à la saga, notamment un message codé en aurebesh bien caché.

Parka République Star Wars, Columbia, 500 €

Un sac taillé pour les cîmes

La marque norvégienne Db est spécialisée dans les accessoires premium pour la montagne. Son sac à dos Fjäll 34L (Pour 34 litres) ne déroge pas à la règle, avec une conception ultra-maîtrisée et un souci du détail ahurissant. Que ce soit pour l'alpinisme, la photo en pleine nature, le ski ou le snowboard, chaque utilisateur sera comblé. Évidemment, le prix est assez élevé, mais la qualité est au rendez-vous.

Sac à dos Fjäll 34L, Db, 269 €

Casqué pour l'exploit

Bien ventilé, ce casque est en plus doté d'une visière à écran-miroir dotée d'un filtre S3, qui se révélera des plus utiles en cas de changement de temps et de luminosité. Il est également particulièrement léger grâce à sa structure in-mold, qui consiste en une fine couche de plastique extérieure directement liée à la mousse dure interne.

Casque Pulse S3 Visor, McKinley, 84,99 €

Le bib qu'il vous faut

Quand la poudreuse vous appelle, un bon bib (salopette) dédié au freeride s'impose. Avec l'Allea 3L XPore, la marque française Picture a misé sur la respirabilité et la légèreté, tout en offrant une protection maximale. Fabriqué en polyester biosourcé durable, il est doté d'une membrane Xpore 25K/20K pour une très bonne respirabilité, couplée à une excellente résistance contre la neige et le vent.

Salopette Bib Allea 3L XPore, Picture, 350 €

Le style alpin

La Down Sweater est une veste d’alpinisme iconique, un des best-sellers de la marque Patagonia. Pour cette nouvelle saison hivernale, elle a été revue pour encore plus de mobilité et de chaleur (+27% de duvet) et vous trouverez forcément le coloris qui vous conviendra le mieux. Sa confection se fait en outre sans PFC, un composant perfluoré qui serait un perturbateur endocrinien, et en utilisant des filets de pêche recyclés pour certaines de ses fibres.

Veste Down Sweater, Patagonia, 320 €

La sous-couche de l'extrême

Ce hoody à porter sous sa veste est un allié fidèle par grand froid. Composé à 99 % de fine laine mérinos, il est extrêmement léger et sa conception ingénieuse permet l'évacuation parfaite de l'humidité, avec une ventilation optimale. Idéal pour les journées les plus froides, quand la veste ne suffit plus.

Hoody Merino Thermo Vent, Ortovox, 150 €

l'élégance en toutes circonstances

Un style affirmé sur et hors des pistes, avec cette doudoune. Équipée d'une jupe pare-neige et de nombreuses poches pratiques, la Snow Luxe de Superdry est un très beau produit. Résistante face aux intempéries (10 000/mm, c'est-à-dire imperméable pour les jours de pluie légère), elle est à la fois pratique, confortable et stylée.

Doudoune Snow Luxe, Superdry, 299,99 €

Au chaud, les mains

Les mains froides et humides sur les pistes peuvent vite transformer une belle journée en cauchemar. L'équipe Decathlon a donc mis tout son savoir-faire dans cette paire de gants, qui sont à la fois chauds, imperméables et souples. Le mélange entre le Softshell et le cuir fait des merveilles, et le manchon stretch facilite grandement l'enfilage.

Gants de sports d'hiver, Wedze, 45 €

Un petit gilet bien utile

Quand le vent souffle fort, une protection au niveau du buste peut faire la différence. Ce gilet en shoftshell, à la conception exemplaire, permet d'évacuer la transpiration facilement, ce qui en fait un petit plus idéal en phase d’effort par temps froid.

Gilet Sella Durastrech, Salewa, 130 €

pour un ski plus durable

Profil fin, stabilité parfaite… Le Wildcat 82 est un excellent compagnon de jeu en montagne, qui bénéficie des toutes dernières innovations du secteur. Son noyau de bois laminé et très léger, ainsi que le renfort de carbone font de lui un très bon ski pour tous les types de neige. Dynamique et ludique.

Skis Explorer Wildcat 82 X Justine Hutteau, Elan, 649,95 €

Le confort total

Pour les journées difficiles, cette première couche technique, disponible pour le haut et le bas du corps, offre une régulation thermique optimale. Les deux modèles ont, il est vrai, été conçus pour la Fédération norvégienne de ski, qui s'y connaît en matière de gestion de la performance par temps glacial.

Pantalon première couche Seamless Merino Ski Race, Helly Hansen, 120 €

