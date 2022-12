Emoji coeur : bleu, vert, jaune...Voici la signification pour chaque couleur

Que ce soit dans un SMS ou sur les réseaux sociaux, on insère souvent des emojis cœurs. Le rouge est le plus utilisé, mais il y a aussi le jaune, le bleu, le vert, ou encore l’orange. Et chacun d’entre eux a une signification particulière.

Le cœur rouge

Le cœur rouge représente bien sûr l’amour, mais aussi la sensualité, et la passion. On l’envoie généralement à l’être aimé.

Le cœur rose avec une étincelle

Ce cœur symbolise une belle amitié et la fierté. Les deux petits cœurs, eux, représentent l’amour mutuel.

Le cœur orange

Le cœur orange est associé à la joie, à la vitalité, et à l’énergie positive. Il symbolise aussi l’affection que l’on porte à l’autre.

Le cœur jaune

Le cœur jaune est lié au soleil, au bonheur, et à l’affection. Il peut remplacer par exemple la phrase «je tiens beaucoup à toi».

Le cœur vert

Le cœur vert c’est la nature, la réconciliation, et le renouveau. Mais il est surtout de sortie le 17 mars, jour de la Saint Patrick.

Le cœur bleu

Le cœur bleu symbolise la loyauté. On peut l’envoyer à une personne pour lui montrer qu’on a confiance en elle.

Le cœur mauve

Derrière le cœur mauve se cache de l’attirance et du désir. Cet emoji peut aussi représenter simplement de la bienveillance.

Le cœur noir

Le cœur noir exprime le deuil, le mal-être, et le tourment. En outre, il peut symboliser un amour inaccessible.

Le cœur blanc

Le cœur blanc représente l’amour platonique et pur. C’est le cœur de l’amour filial, maternel, et paternel.

Le cœur marron

Ce cœur marron, ou recouvert de chocolat, évoque la gourmandise, mais aussi la douceur, et l’amour fraternel.