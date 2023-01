Pourquoi le vendredi 13 est-il un jour de superstition ?

Le vendredi 13, comme c'est le cas aujourd'hui, est une date particulière, qui est considérée comme un jour de chance pour certains et de malchance pour d’autres.

L’origine de cette croyance est religieuse, puisqu’elle remonte à la crucifixion du Christ dans la Bible, qui aurait eu lieu un vendredi. De plus, la veille, Jésus aurait réuni ses apôtres lors de la Cène. Ils auraient été treize à table avant que Judas, reconnaissant qu’il allait trahir Jésus, ne quitte la pièce, ramenant le nombre de convives à douze.

Néanmoins, le vendredi 13 peut aussi être de mauvais augure pour d’autres croyances. En effet, les nordiques antiques associaient le chiffre 13 à Loki, le dieu de la guerre et de la malice invité à un dîner organisé par Odin, le dieux des guerriers. Invité surprise et non désiré, il avait tué le dieu de l’amour et de la lumière, Balder, fils d’Odin.

Chance ou malchance ?

Depuis, dans les pays scandinaves le chiffre 13 est donc considéré comme étant maudit. Idem chez les Grecs et les Romains n’appréciant guère ce chiffre, pour la simple raison que seul le 12 est un chiffre parfait selon eux : croyant en 12 dieux, comptant 12 signes du zodiaque et 12 constellations.

Certains ont ainsi une peur panique du vendredi 13, qui s’appelle la «paraskevidékatriaphobie». Une peur telle, qu’aux Etats-Unis par exemple, il n’existe pas de 13e étage, ainsi l’ascenseur passe du 12e au 14e étage. Certaines compagnies aériennes ont même supprimé la treizième rangée des avions.

Une journée presque mystique donc, que certains préfèrent associer à la chance, l’utilisant comme prétexte pour miser de l’argent et ainsi tenter de gagner le gros lot. D’ailleurs, l’EuroMillions a mis 65 millions d’euro en jeu ce vendredi 13 janvier 2023.