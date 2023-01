Ces produits qu'il ne faut surtout pas mettre sur des boutons d'acné

De nombreux remèdes dits «miracles» circulent aujourd’hui sur Internet, garantissant une élimination complète et durable de l’acné. Mais attention, certains sont au contraire dangereux pour la peau.

Dentifrice, bicarbonate de soude ou encore citron... de nombreux sites Internet recommandent ces produits pour se débarrasser des boutons d’acné. Au contraire, ils sont très mauvais pour la peau.

A l’ère où des informations non vérifiées sont érigées en vérité sur les réseaux sociaux, il est important de savoir bien s’informer, surtout quand il s’agit de sa santé. Pour cela, il faut privilégier les sources fiables. Mais cela ne suffit pas toujours, il est alors utile d’étudier les produits que l’on souhaite mettre sur sa peau, dont les composants donnent de précieux indices sur leur efficacité.

Le dentifrice

C'est sans doute l’une des astuces les plus répandues comme moyen alternatif pour se débarrasser de son acné : le dentifrice. Certains de ses ingrédients sont connus pour être asséchants.

Le menthol notamment, peut créer une sensation de picotement qui peut réduire temporairement la douleur et le gonflement.

Néanmoins, c’est une fausse bonne idée, car le dentifrice est trop puissant pour la peau. En effet, le pH de ce produit est différent de celui du visage. Utiliser du dentifrice provoque donc un déséquilibre, pouvant entraîner des éruptions cutanées et des brûlures.

Le Citron

Souvent plébiscité dans les remèdes de grand-mère, le citron possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses et antibactériennes.

Certains dermatologues le recommandent pour effacer les marques d’acné tenaces, tandis que d’autres alertes sur les potentielles conséquences d’un produit aussi abrasif pour la peau.

Le citron contient du psoralène, un composé naturel qui rend extrêmement sensible à la lumière. S’activant en une dizaine de minutes seulement sur la peau, il suffit de s’exposer au soleil pour voir des cloques apparaitre ou autres brûlures cutanées.

Le bicarbonate de soude

Enfin, une dernière idée reçue veut que le bicarbonate de soude soit efficace contre l’acné. S’il existe trois types de bicarbonate, aucun n’est bon pour la peau, même celui que l’on peut trouver en pharmacie.

A noter que le bicarbonate de soude est particulièrement efficace pour récurer toutes les surfaces de la maison, risquant même de les abîmer si son usage est excessif.

Il parait donc difficile que la peau apprécie ce produit chimique. Et pour cause, puisque son pH particulièrement acide déséquilibre complètement celui de la peau, comme le citron. Non seulement il n’aide pas contre l’acné, mais il est dangereux: il peut provoquer de l’hyperpigmentation ou une dermatite.