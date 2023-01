Voici les 5 meilleures villes européennes pour voyager avec son animal de compagnie selon une étude

Afin de voyager avec son animal de compagnie dans les meilleures conditions, une étude a dressé le classement des villes européennes les mieux adaptées aux bêtes à poils. Paris arrive en tête.

Réalisée par la plate-forme en ligne Savoo.fr, cette étude s'est notamment appuyée sur le nombre de restaurants ouverts aux chiens sur place mais aussi sur le nombre de parcs, de vétérinaires ou encore de toiletteurs présents dans ces villes pour établir ce palmarès.

Paris

La capitale française arrive sur la première marche du podium des destinations européennes les plus accueillantes pour les animaux. Avec ses 172 parcs, Paris cumule ainsi la plus forte concentration d'espaces verts. Une pole position qu'elle doit également à la présence de 342 restaurants adaptés aux chiens et de 156 vétérinaires.

Berlin

En seconde position de ce palmarès, Berlin référence, de son côté, le plus grand nombre de cours de dressage (112), cultivant ainsi un lien fort entre l'homme et son animal. La ville abrite également la deuxième plus forte densité d'animaleries (107) pour prendre soin de son compagnon à poils.

Madrid

Madrid vient clore le trio de tête, grâce notamment à ses 237 restaurants accessibles aux chiens, son grand nombre de cours de dressage (60) et ses près de 140 vétérinaires disponibles en cas de pépins.

Rome

Quatrième, Rome est, de loin, la ville qui héberge le plus grand nombre de restaurants ouverts au meilleur ami de l'homme (475). Elle devance, en la matière, Milan qui avec ses 400 restaurants «pet-friendly» arrive 6e au classement général. A noter également : la capitale italienne référence un grand nombre de parcs (134).

Barcelone

A la cinquième place, la ville côtière de Barcelone abrite quant à elle le deuxième plus grand nombre de parcs (138), derrière Paris, et de nombreux restaurants accessibles aux chiens (223).