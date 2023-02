F1, Ferrari, Porsche... Une vente automobile exceptionnelle se tient à Paris ce 2 février

C'est l'une de ventes aux enchères les plus prestigieuses de ce début d'année. La maison Bonhams met en vente au Grand Palais Ephémère ce 2 février plus de 150 véhicules de prestige pour les collectionneurs. Un événement qui démontre l'engouement toujours croissant pour ce type de biens, avec des prix qui atteignent des sommets.

Certaines voitures sont des œuvres d'art et témoignent de l'histoire de l'automobile. Une Ferrari F40, une Porsche Carrera GT, une Pagani Hyura ou encore une sublime Bugatti Type 55 de 1932 démontrent à elles seules l'évolution des modes et des technologies qui furent le moteur de la passion auto.

Plus de 150 voitures et motos sont exposées ces 1er et 2 février au Grand Palais Ephémère pour la vente Les Grandes Marques du Monde à Paris. Des enchères organisées par Bonhams et dont les prix pourraient atteindre des records qui se comptent en plusieurs millions d'euros pour un véhicule.

Le clou de la vente est notamment la Formule 1 Jordan-Ford de 1991. Un modèle piloté notamment par Michael Schumacher qui y fit ses débuts dans la catégorie reine des sports automobiles. Proposée dans un état exceptionnel, cette F1 - dont le design est l'un des «plus beaux de tous les temps», selon un sondage du Daily Telegraph (2018) - est estimée entre 1,4 million et 2 millions d'euros.

© n.cailleaud/CNEWS

Dans les faits, les collectionneurs se bousculent pour acquérir des véhicules de prestige avec de riches enchérisseurs qui se lancent dans des bras de fer impressionnants. «Ce type de vente réunit d'abord des passionnés plutôt que des investisseurs. Certains vont faire très attention aux détails en se renseignant sur leur entretien et même le fait que la peinture soit d'origine ou non», explique pour CNEWS Paul Darvill, directeur du département automobile Europe chez Bonahms. Et de poursuivre : «dans le cas d'une Porsche Carrera GT par exemple, la moindre éraflure qui aurait été repeinte fait tomber sa cote».

© n.cailleaud/CNEWS

Parallèlement, certains véhicules voient leur cote bondir d'une année sur l'autre. En témoigne la Ferrari F40 présentée dans un état quasi-exceptionnel pour cette vente. «Un véhicule de ce type était estimé autour de 900.000 euros il y a seulement deux ans, en 2023 un modèle équivalent comme celui-ci avec 30.000 km au compteur est estimé entre 2,2 et 2,7 millions d'euros», ajoute Paul Darvill.

Un univers de fins connaisseurs

De plus, ce type d'enchères permet parfois de mettre la main sur une supercar quasi-neuve à l'instar de cette Pagani Hyura Roadster de 2020 qui n'affiche que 800 km au compteur. Et son estimation entre 2,4 et 2,7 millions d'euros, basée sur sa rareté, affole déjà les compteurs.

Parallèlement, la vente met en lumière une collection de douze modèles Turbo de Porsche vendus des années 1970 à la fin des années 1990. Des sportives très prisées chez les passionnés les plus fortunés avec des prix variant entre 100.000 et 500.000 euros.

Si Bonhams démontre ici tout l'engouement des collectionneurs avec des véhicules d'exception, cette vente se déroule parallèlement au salon Rétromobile qui se déroule actuellement et jusqu'au 5 février au parc expo Paris-Porte de Versailles où des centaines de voitures historiques attendent d'être admirées.