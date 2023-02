Tranquilizer Challenge : le nouveau défi dangereux de TikTok

Après le «Choking Challenge» ou le «Labello Challenge», le «Tranquilizer Challenge» est le nouveau jeu en vogue sur TikTok. Extrêmement dangereux, ce défi consiste à prendre du clonazépam, un anxiolytique, et de lutter contre ses effets tranquillisants et anesthésiants. Le dernier debout a gagné.

Nouvelle semaine et nouveau défi (dangereux) sur TikTok. Après le «Choking Challenge», qui consistait à retenir sa respiration le plus longtemps possible, et le «Labello Challenge», le «Tranquilizer Challenge» fait son apparition sur le réseau social chinois. Le but : prendre du clonazépam, un anxiolytique, puis tenter de résister à ses effets le plus longtemps possible

Aussi bête que cela puisse paraître, le phénomène prend des proportions inédites avec le hashtag #tranquilizerchallenge qui comptabilise plus de 294 millions de vue. La tendance, touchant généralement des adolescents très jeunes et souvent très influençables, peut créer de graves problèmes de santé, car la consommation de clonazépam, hors prescription médicale, est dangereuse.

La ville de Guanajuato, au Mexique, a été particulièrement touchée par ce phénomène. Une quinzaine d’adolescents âgés de 10 à 12 ans ont été hospitalisés, victimes d’overdose, après avoir réalisé le défi à l’école. En janvier dernier, une dizaine de jeunes en avaient déjà été victimes à Mexico et Monterrey. Alertées, les autorités de santé mexicaines ont lancé une alerte nationale contre ce défi et la prise de ce médicament.

Mexico health officials issue warning over social media tranquilizer challenge: reports https://t.co/FlZhI7K654 — Fox News (@FoxNews) January 26, 2023

Un médicament contre les crises d’épilepsie

Le clonazépam fait partie de la famille des benzodiazépines, connus pour être très addictifs. Les molécules agissent sur le cerveau en activant les récepteurs du GABA, le principal neurotransmetteur du système nerveux. Sa prise implique une relaxation de tous les muscles et nerfs et provoque un puissant effet sédatif. Il est habituellement utilisé pour lutter contre les crises d’épilepsie, la nervosité et l’anxiété, toujours sur prescription d’un médecin.

La prise excessive de ce médicament peut avoir de graves conséquences sur la santé comme de la tachycardie, des problèmes respiratoires, des convulsions voire provoquer un coma ou la mort.

d'autres challenges dangereux

TikTok n’en est malheureusement pas à son coup d’essai. Outre ce nouveau challenge à la mode, le réseau social a récemment fait fleurir d’autre défis plus intelligents les uns que les autres. Dernièrement, le défi de la «cicatrice» consistait à se pincer très fort la joue avec les doigts pour faire naître un bleu sur la peau. Des tutoriels étaient même disponibles par vidéo pour montrer comment réaliser cette balafre.

Sur TikTok, la trend de la cicatrice pousse des jeunes à s'automutiler





Thread pic.twitter.com/KE83yXwldh — Views (@viewsfrance) February 13, 2023

Aux Etats-Unis, le «Kia Challenge», où l’on voyait des internautes expliquer comment pirater le système de sécurité de nombreuses voitures Hyundai et Kia à l’aide d’une clé USB, avait pris une ampleur phénoménale. Plusieurs milliers de voitures ont ainsi été volées, provoquant des dizaines d’accidents par de jeunes conducteurs inconscients. A ce jour, huit décès ont été enregistrés par les autorités américaines.

Les Etats-Unis, inquiets de l'importance prise par TikTok dans le pays, pourraient bientôt faire passer une loi interdisant la plate-forme.