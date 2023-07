Cheveux : cette nouvelle coupe tendance qui va cartonner cet été

S’il y a bien une coupe qui va faire tourner des têtes cet été, c’est le «jawbone bob». Cette coupe courte sublime toutes les chevelures.

L’été, c’est la saison idéale pour arborer une coupe courte. Et pour être au top de la tendance, vous pouvez miser sur le «jawbone bob». A condition toutefois de pas avoir peur des coups de ciseaux, puisque ce carré droit se termine...à la mâchoire.

Avec ou sans frange, cette coupe, qui souligne avec élégance le porte de tête, s’adapte à toutes les types de chevelures : épaisse, lisse, bouclée… Accompagnée de mèches dégradées, le «jawbone bob» a également l’avantage d’apporter du volume aux cheveux fins.

Et n’hésitez pas à laisser votre chevelure sécher à l’air libre pour obtenir un bel effet coiffé-décoiffé. En sachant que ce carré peut aussi se porter bien lisse. Les mannequins Hailey Bieber et Kourtney Kardashian ont par exemple adopté ce look capillaire.

A noter cependant que cette coiffure nécessite une recoupe régulière. Côté coloration, elle se marie particulièrement bien avec le blond platine, très en vogue en ce moment, et le «candlelit brunette», une technique de coloration qui apporte lumière et éclat aux cheveux bruns.