Rentrée 2023 : voici les 5 signes astrologiques qui auront le plus de chance

En cette rentrée 2023, la roue va-t-elle tourner en votre faveur ? Voici les 5 signes qui devraient particulièrement être chanceux ces prochains mois, selon le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

BÉLIER (21 MARS – 20 AVRIL)

Bienvenue aux coups de pouce du destin. Ce sont les loisirs, les rencontres amoureuses, les activités créatives et sportives, et la chance pure qui seront à l’honneur. Si vous êtes seul, mettez toutes les chances de votre côté pour vous mettre en évidence et la chance vous sourira. Et n’hésitez pas à gratter de temps en temps un ticket ou à noircir une grille de loterie, le gros lot est peut-être à portée de main.

Profitez de cette année pour améliorer vos conditions de vie car, dès le début de l'année 2024, la chance ne vous quittera pas et se déplacera plutôt sur la sphère professionnelle, ce sera le moment de vous épanouir dans ce secteur, analyse l'astrologue Claude Alexis.

CANCER (22 JUIN – 22 JUILLET)

Tout vient à point pour qui sait attendre. Et pour vous, le grand moment est arrivé. Cette année vous pourrez autant gérer vos contraintes financières que vous épanouir dans le domaine professionnel avec plus de responsabilités.

Essayez de regarder la situation sous un jour nouveau en laissant tomber vos vieux dogmes sans renoncer à l'essentiel de vos valeurs, vos rêves et vos idéaux. Dès la première partie de l’année 2024, profitez-en pour vous consacrer aux opérations financières qui seront largement favorisées.

BALANCE (22 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE)

Les grands changements arrivent dans votre vie. Et les flèches de Cupidon ne vont pas vous épargner cette année. L’amour est au rendez-vous, ne le laissez pas passer. Une relation que vous aviez prise à la légère ou pour une simple amourette pourrait prendre un tournant plus passionné avec tous les ingrédients d’engagement et d’euphorie sentimentale.

Si vous êtes en couple, vous pourriez consolider votre relation, si vous êtes célibataire, tout est réuni pour vous faire explorer de nouveaux horizons amoureux. La chance vous sourit afin de vous permettre un épanouissement harmonieux, comme vous aimez.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE – 20 JANVIER)

De la chance et de la nouveauté. Il faudra accepter l'idée de se laisser mourir pour mieux renaître avec une énergie nouvelle. Faire le dos rond devant toute cette pluie de difficultés et ce vent de bonheur qui soufflera dans votre vie.

Vous aurez toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ et réorienter votre vie dans la direction que vous voulez. Evitez de vous accrocher à vos certitudes ou à ce qui n'existe déjà plus. Privilégiez les activités qui mettront en valeur votre sens de l’organisation. Et, côté finances, dormez sur vos deux oreilles.

POISSONS (19 FÉVRIER – 20 MARS)

Vous devriez émerveiller les gens qui rechercheront à votre grande surprise votre compagnie. Votre humanité et votre gentillesse, souvent raillés dans le passé, seront saluées. N'hésitez pas à croire en votre intuition, votre créativité et vos rêves.

Appuyez-vous sur vos planètes amies pour réaliser vos idéaux et faire émerger à la surface des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Et si certaines personnes vous trouvaient parfois étrange, c’est le moment de sortir de votre bulle pour rêver à l'abri des mauvais esprits. Vous aurez toutes les opportunités pour briller et obtenir la confiance et le respect de votre entourage.