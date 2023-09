Voici le signe astrologique qui pleure le plus

Emotif et sensible, ce natif n’est pas du genre à contenir ses émotions. Quand il doit pleurer, il pleure, que ce soit de joie, de colère, ou de tristesse.

Certains signes astrologiques ont la larme facile. Et sur la première marche du podium, on retrouve le Cancer. En effet, comme l’explique l’astro love coach Nathalie Marcot, ce natif est «très sensible et a tendance à pleurer facilement».

Lorsqu’une émotion le submerge, que ce soit la joie, la peur, ou la tristesse, il a beaucoup de mal à retenir ses larmes. C’est plus fort que lui, il faut que ça sorte. Le Cancer est «à fleur de peau et prend tout à cœur».

D’une part car il est associé à l’Eau,« l’élément de la sensibilité», et d’autre part parce qu’il est gouverné par La Lune, un astre symbolisant «les émotions, l’inconscient et les humeurs».

suivi par les poissons

Et il est suivi de près par le signe des Poissons, qui appartient lui aussi à l’élément Eau. En effet, selon Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, ce signe très empathique «a tendance à ressentir profondément les émotions».

Il peut fondre en larmes devant un film triste, ou parce qu'il vient d'apprendre une nouvelle, bonne ou mauvaise. Et pour cause, il est gouverné par Jupiter, qui va «amplifier sa sensibilité».

Il est également dirigé par Neptune, planète liée «à la télépathie, à l’intuition, et à la perception extra-sensorielle», souligne l'astro love coach, qui tient une chaîne Youtube.

Autre signe d’Eau ayant la larme facile : le Scorpion. Mais contrairement à ses deux congénères, «ce signe va maîtriser ses émotions devant les autres, et verser ses larmes dans son coin», loin des regards.

Pour rappel, ces analyses sont des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.