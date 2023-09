Voici le signe astrologique le plus patient 

Ce signe de Terre n’est pas du genre à s’énerver quand la file d’attente n’avance pas ou quand il est coincé dans les bouchons. Selon la spécialiste Nathalie Marcot, c’est le signe le plus patient du Zodiaque.

«Tout vient à point à qui sait attendre», telle est sa devise. S’il y a bien un signe qui sait faire preuve d’une grande patience, c’est le Capricorne. En effet, comme l’explique l’astro love coach Nathalie Marcot, «ce natif accepte l'attente sans difficulté».

Persévérant, philosophe et mature, le Capricorne «prend le temps qu’il faut pour mener à bien ses projets et avance à son rythme», c’est-à-dire «lentement, mais sûrement», poursuit la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Gouverné par Saturne, «la planète du temps», ce signe terre à terre a conscience que tout ne se passe pas forcément comme on l’imaginait, et que pour atteindre le sommet, il faut être patient.

Et il l'est également avec son entourage. Par exemple, si son enfant ne comprend pas un exercice, «il peut passer des heures à lui expliquer, et de différentes manières», précise-t-elle.

Son congénère le Taureau est lui aussi de nature calme et lente. Ce signe de Terre «n’aime pas précipiter les choses», note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. S’il faut patienter, le Taureau patientera, et sans jamais se plaindre.