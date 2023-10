Halloween 2023 : voici les 3 costumes qui seront les plus tendance cette année

Quel déguisement adopter le 31 octobre prochain ? Comme chaque année, certains costumes sortent du lot au gré de l’actualité cinématographique et télévisuelle. En famille, en couple ou en solo, voici ceux qui figurent parmi les grandes tendances cette année.

Mercredi Addams le must have

C'est le déguisement de l'année 2023. La robe de bal de Mercredi Addams issue de la série Netflix réalisée par Tim Burton sera sans conteste l'accoutrement le plus plébiscité pour Halloween. Un costume à compléter par deux tresses pour ressembler comme deux gouttes d'eau à l'actrice Jenna Ortega. La petite robe noire à col blanc ou l'uniforme à rayures grises et noires également portés par la comédienne dans la série à succès ne manqueront pas non plus de faire sensation. Enfin pour jouer le jeu en famille, on complète la panoplie par les déguisements de Morticia, Gomez, Pugsley ou encore de l'oncle Fétide, sans oublier d'ajouter l'accessoire incontournable : la main.

Ça et son clown tueur toujours au top

Le succès du clown tueur ne se dément pas cette année encore. Parfaitement de circonstance, Grippe-sou, célèbre personnage de Ça est toujours au rendez-vous. Pour adopter son look terrifiant, il existe de nombreuses possibilités. Masque en latex, costume et maquillage, perruque rouge, dentier acéré... Et pour encore plus d'authenticité, il suffit d'ajouter un ballon de baudruche rouge, histoire de jouer le jeu à 100%.

Joker et Harley le duo gagnant

Alors que «Joker : Folie à deux» est attendu en octobre 2024, avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix dans les rôles d'Harley Quinn et de Joker, ces deux antihéros sont à nouveau les chouchous d'Halloween cette année. Maquillage blanc barré d'un sourire rougeoyant et costume pour Monsieur; batte de baseball, couettes blondes, mini-short et blouson rouge et bleu pour Madame, c'est le déguisement idéal à porter par les couples soucieux d'être assortis.