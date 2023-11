Voici les 10 départements où passer son permis de conduire coûte le plus cher

La plate-forme Le PermisLibre s'est intéressée au coût du permis de conduire suivant les régions et a établi un classement des dix départements où le passer est le plus cher, en interrogeant plusieurs centaines d'auto-écoles dans toute la France.

En France, le marché du permis de conduire représente près de 2,2 milliards d’euros de recettes. Grâce à une récente étude réalisée par Le PermisLibre, auprès de 1.700 auto-écoles réparties dans les 95 départements du pays, on sait quels sont les départements où passer son permis de conduire coûte le plus cher.

Le prix moyen en France d’une formule qui couple le passage du code, vingt heures de conduite et les frais d'inscription, s’élève à 1.234 euros, contre 1.151 euros en 2016, selon l’INSEE. Mais derrière cette moyenne nationale se cachent de grandes différences de prix en fonction des régions et départements.

Hautes-Pyrénées

Dans le département des Hautes-Pyrénées, la moyenne du tarif pour passer le permis de conduire est de 1.357 euros.

Paris

La capitale n'est pas l'endroit où passer son permis de conduire coûte le plus cher. En moyenne, le permis y coûte 1.368 euros.

Eure-et-Loir

En Eure-et-Loire, passer son permis coûte en moyenne 1.372 euros.

Vienne

Il faut en moyenne 1.375 euros pour passer le permis de conduire dans la Vienne.

Haute-Marne

En Haute-Marne, le permis de conduire coûte en moyenne 1.378 euros.

Ain

Les candidats au permis de conduire doivent en moyenne investir 1.379 euros pour passer et espérer obtenir le précieux sésame.

Essonne

En Essonne, le prix moyen du permis de conduire atteint 1.380 euros.

Puy-de-Dôme

Le Puy-de-Dôme fait partie des trois départements où passer son permis de conduire coûte le plus cher. Celui-ci coûte en moyenne 1.422 euros.

Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire, le permis de conduire coûte en moyenne 1.427 euros par candidat.

Sarthe

C’est dans la Sarthe que figurent les tarifs les plus onéreux pour passer le permis de conduire, avec une moyenne de 1.444 euros : «La Sarthe occupait la 9e position du classement en 2016 avec un coût de 1.285 euros, devient en 2023 le département où la formation au code et permis de conduire coûte le plus cher», peut-on lire dans l'étude.