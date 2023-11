Voici le signe astrologique qui déteste le plus Noël

Faire le sapin, se retrouver en famille, déguster une bûche, ouvrir les cadeaux… Pour certains, toutes ces activités ne sont pas synonymes de joie, de plaisir et de bonne humeur.

Tout le monde n’attend pas Noël avec impatience. C’est notamment le cas des personnes nées entre le 20 janvier et le 18 février. En effet, selon l’astro love coach Nathalie Marcot, le Verseau est le signe qui aime le moins Noël.

Pour ce natif libre et indépendant, «Noël rime avec obligations et contraintes». C’est pourquoi «cette fête a tendance à l’énerver». Dirigé par Uranus, la planète de la nouveauté et de la modernité, «le Verseau est un être marginal qui aime l’originalité et l’imprévu».

Tout ce qui est traditionnel et conventionnel, ce n’est pas lui, affirme Nathalie Marcot, soulignant que les fêtes de famille ont tendance à le mettre «mal à l’aise».

Gouverné également par Saturne, planète de la solitude et du repli sur soi, ce signe d’Air a un côté «rigide et froid». Le Verseau est peu démonstratif, et généralement, il préfère passer du temps avec ses amis plutôt qu’avec sa famille.

le Capricorne et la Vierge

Et il est suivi par le Capricorne. C’est un signe solitaire, et surtout, économe. C’est pour cette raison que Noël, qui rime aussi avec surconsommation, ne l’enchante pas. Pour lui, «un sou est un sou».

Ce signe de Terre «n’aime pas dépenser autant d’argent pour des cadeaux», qui de surcroît peuvent ne pas plaire, explique Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Enfin, le podium est complété par le signe de la Vierge. Quand la période des fêtes de fin d'année approche, «ce signe se sent rapidement débordé».

Consciencieuse, carrée, et perfectionniste, la Vierge veut non seulement que tout soit parfait mais en plus, elle «ne sait pas dire non et veut aider tout le monde». Résultat, elle a beaucoup de choses à gérer et va stresser.

Et si c'est elle qui reçoit ses proches pour Noël, c'est pire. S'il y a un invité en plus ou un absent, elle va paniquer car tout ne se passe pas comme prévu.

Sans compter qu'au lieu de profiter pleinement de l'instant présent, elle va penser «à la tonne de travail et de ménage qui l'attend», ajoute l'astro love coach, également experte en connexion intérieure et relation de couple.