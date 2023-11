Noël 2023 : voici les meilleurs cadeaux Gaming à mettre absolument au pied du sapin

Pour Noël, l'univers du gaming est toujours en ébullition, avec une avalanche d'accessoires plus désirables les uns que les autres. Voici notre sélection des incontournables 2023.

Ordinateur portable msi katana B12V

Un excellent PC portable de gamer : le MSI Katana B12VGK-1009FR (pardon pour le nom barbare) est est effet équipé d'une carte graphique GeForce RTX 4070, d'un processeur i7 12650H, de 16Go, et d'un SSD de 512 Go. Pour environ 1349 €, il sera difficile de trouver une autre configuration aussi équilibrée, qui permet de jouer dans le confort le plus total.

Ordinateur portable Katana B12V, MSI, 1.349,90 €

Manette pc scufgaming Envision pro

Scufgaming n'a pas du tout envie que l'on marche sur ses plates-bandes. Alors que les manettes pro ont essaimé un peu partout, cet acteur historique du secteur profite de la fin de l'année pour proposer une manette de haut niveau, dédiée aux joueurs PC. Le modèle pro débarque avec son système Slipstream Wireless, pour des temps de réponse de l'ordre de 3 ms, des boutons mécaniques très rapides, et des courbes de réponse personnalisables pur les palettes situées à l'arrière.

Manette PC Envision Pro, Scufgaming, 199 €

Casque audio rig 600 Pro hx

Le casque Rig 600 Pro HX de Nacon est un excellent choix pour les joueurs qui cherchent un matériel de qualité, compatible avec la Switch, le Steam Deck, les consoles Xbox, le PC et les appareils mobiles. Léger et puissant, il offre une belle autonomie ainsi qu'une double connectivité sans fil, en radio fréquence 2.4 GHz mais aussi en Bluetooth 5.1, afin d'offrir le maximum de solutions à l'utilisateur. Petit plus appréciable : le micro peut se camoufler en se repliant directement dans un des écouteurs.

Casque Rig 600 Pro HX, Nacon, 99,90 €

Moniteur Philips EVNIA 32 POUCES

La gamme Evnia de Philips est dédiée au gaming, et le 32M2C5500W joue clairement dans la cour des grands. Outre son format imposant, et donc confortable, il propose une dalle VA incurvée capable d'afficher du 1.440p, un taux de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz et un temps de réponse de 0,5 seconde. On apprécie également son design sobre et son prix, car peu de moniteurs PC en proposent autant pour moins de 500 euros.

Moniteur Evnia 32M2C5500W, Philips, 499 €

Prompteur elgato pour les streameurs

Un étonnant appareil que ce «prompter», signé Elgato. Si nous avons décidé de l'inclure dans une sélection dédié au jeu vidéo, c'est car il peut devenir un accessoire de choix pour les créateurs de contenu jeu vidéo, et les autres. Fixé à la webcam ou à la caméra, ce prompteur peut afficher une multitude de contenu pendant un Live et il permet de conserver un contact visuel naturel avec les spectateurs. Le rendu est très pro et devrait donner satisfaction à ceux qui aiment maîtriser leur diffusion de bout en bout.

Prompteur, Elgato, 299,99 €

Fauteuil Razer Enki

Razer, spécialiste des accessoires pour joueurs de qualité, ne produit pas uniquement des casques, des claviers et des souris. La preuve avec ce fauteuil baptisé Enki, taillé pour le confort du joueur ou du télétravailleur. Le renfort au niveau des lombaires et le choix des matériaux en font un très bon choix. Et pour ceux qui voudraient une version beaucoup plus exclusive, sachez que Razer a noué un partenariat avec Dolce & Gabbana pour créer un fauteuil Enki Pro totalement dingue. Disponible à partir du 30 novembre, il sera proposé au prix très luxueux de 3.399 €.

Fauteuil Enki, Razer, 449,99 €

Full set Sasuke de lexip et tsume

Chez Tsume, le sens du détail est une ligne de conduite. Ce spécialiste en figurines haut de gamme dans l'univers de la pop culture japonaise a noué un partenariat avec Lexip pour imaginer une collection d'accessoires Naruto de très belle qualité. Le set dédié à Sasuke, qui comprend une manette PC, un casque audio, une souris et le tapis assorti, est par exemple une très belle réussite, et il réussit le défi de rester à la élégant et relativement discret.

Full set Sasuke (Casque, manette, souris et tapis), Lexip X Tsume, 289,99 €, disponible à partir du 20 décembre

T-shirt Plumbob Les Sims

La franchise Les Sims, abonnée au succès depuis plus de vingt ans, a ouvert une boutique en ligne et propose une gamme de produits assez vaste. On y trouve par exemple ce T-shirt qui arbore le fameux logo Plumbob, devenu le symbole absolu de la saga. Simple et efficace, il sera un signe de ralliement très efficace IRL (In Real Life, soit dans la vraie vie) pour les amateurs, qui se reconnaîtront sans peine.

T-shirt Plumbob Les Sims, 30 €

Nouvelle Playstation 5

Elle sera sans doute une des stars de cette fin d'année. La nouvelle Playstation 5 est disponible depuis le vendredi 24 novembre. Mais gardons notre calme car il n'y a pas de différence de performances entre la version sortie en 2020 et la version 2023. Il s'agit donc essentiellement d'un nouveau design et d'une architecture légèrement revue afin de gagner du volume. La Playstation 2023 fait ainsi 3,6 cm de haut de moins que son ancêtre, et le volume global est en baisse de 30 %. Pour autant, la PS5 reste massive, soyons clairs. Autre détail sympa : l'espace de stockage est désormais de 1 To pour toutes les versions, et le nouveau modèle Digital Edition pourra se voir ajouter un lecteur de disques Blu-ray Ultra HD.

Nouvelle Playstation 5, Sony, 549,99 € pour la version Blu-ray et 449,99 € pour la Digital Edition

Moniteur Oled LG 45 pouces

Au-delà de son format gargantuesque (45 pouces), le moniteur LG 45GR95QE-B est l'accessoire de tous les superlatifs. Equipé d'une dalle incuevée Oled, il affiche des taux de contraste inégalé, mais sans sacrifier l'expérience de jeu. Avec un taux de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse de 0.03 ms, il est taillé pour les FPS les plus exigeants. Ces qualités expliquent en partie son tarif assez élevé, car ce modèle LG ne transige pas avec la qualité d'affichage.

Moniteur Oled 45GR95QE-B, LG, 1.300 €