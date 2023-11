Coiffure : voici la technique méconnue pour donner du volume à vos cheveux longs

Le manque de volume est une problématique que les personnes aux cheveux fins et longs connaissent bien. Heureusement, il existe plusieurs solutions pour dire adieu aux cheveux raplapla. Parmi elles, la «ghost haircut».

Mousse, spray, masque… Il existe de nombreux produits pour booster son volume capillaire. Mais le résultat n’est pas toujours au rendez-vous. Quant à la fameuse technique consistant à se sécher les cheveux la tête en bas, elle apporte du volume, certes, mais l'effet a tendance à retomber rapidement comme un soufflet.

En réalité, pour afficher une chevelure plus épaisse, il faut surtout opter pour la bonne coupe de cheveux. Si vous avez les longs et fins, vous pouvez miser sur la «ghost haircut». Il s’agit d’une coupe en forme de V qui se réalise au rasoir à effiler, et non pas avec une paire de ciseaux.

Avec cette technique, le coiffeur va ainsi créer un dégradé à la fois assez flou et prononcé qui va encadrer le visage, et maximiser le volume en gonflant la masse. Cette coiffure s'appelle «ghost haircut» («coupe fantôme») car le rendu est naturel. En plus, elle permet de conserver sa longueur de cheveux.

Mise au point par le spécialiste capillaire Luke Hersheson, elle a un autre avantage : elle s’adapte à toutes les morphologies de visage.