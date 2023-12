Horoscope 2024 : Capricorne, voici tout ce qui vous attend pour votre signe astrologique

L’année 2024 vous sera-t-elle favorable ? Amour, santé, travail… Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Capricorne, d'après les analyses du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

amour

Si votre couple est solide, votre partenaire saura vous écouter d’une oreille attentive et vous libérer d’un poids énorme. Car, à force de jouer les éponges, vous voilà à la limite de la dépression nerveuse. Parlez et communiquez ! Soyez plus abordable et plus conciliant envers ceux et celles qui vous aiment.

travail

Si vous dirigez une équipe, valorisez vos interlocuteurs pour obtenir le meilleur. Ce n’est pas en vous énervant que vous obtiendrez gain de cause. Vous pouvez avoir confiance en votre lucidité et en votre intuition. Le succès sera au rendez-vous, affirme le voyant Claude Alexis.

finance

Le début de l'année 2024 sera difficile, il vous faudra faire attention à vos dépenses. Le second semestre sera nettement plus favorable pour vous.

santé

On vous prêtera un charme irrésistible, un sourire éclatant et une forme exceptionnelle, ce qui vous permettra de servir vos intérêts et vos ambitions. Votre dynamisme suscitera l’admiration de votre entourage. Mais votre santé éblouissante n’en est pas moins fragile, donc ne jouez pas avec le feu.

Le conseil de Claude Alexis : Votre sens de l’organisation aura raison de la bonne marche de vos dossiers ou de votre entreprise. Cependant, il faudra déléguer. Tout cela ne se fera pas sans crises salutaires mais débouchera sur des résultats positifs. Pour plus de précisions, vous pouvez prendre rendez-vous avec le spécialiste par téléphone au 01 45 87 91 18.

