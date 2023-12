Horoscope 2024 : Sagittaire, voici tout ce qui vous attend pour votre signe astrologique

L’année 2024 vous sera-t-elle favorable ? Amour, santé, travail… Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Sagittaire, d'après les analyses du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Amour

Un peu irritable et capricieux, vous ne supporterez pas que l’on vous contredise et cela va créer quelques tensions dans votre couple. Privilégiez la communication tout au long de cette année pour ne pas vous éloigner de la personne qui vous aime, voire vivre une séparation définitive.

Si vous êtes célibataire, votre humour, votre bonne humeur et votre charme naturel va faire des ravages. Vous prendrez votre aise sans aucun complexe et un certain plaisir à transgresser les interdits.

travail

Votre enthousiasme est sans conteste votre meilleur allié pour vous aider à boucler vos dossiers. Ne vous endormez pas sur vos acquis et maintenez la pression, coûte que coûte. Courage, votre travail sera reconnu, n’en doutez pas, et vous ferez taire les mauvaises langues !

Finance

Vous n’aurez pas à vous angoisser pour votre porte-monnaie, affirme le voyant Claude Alexis. L'année 2024 sera faste, avec plus de hauts que de bas.

santé

Votre manque de concentration se ressentira dans votre activité professionnelle car vous pourrez faire des erreurs d’inattention. Faites une cure de vitamines et le plein de sommeil pour récupérer. Pour pallier la fatigue et recharger vos batteries, pensez à décompresser le temps d'un week-end bien organisé, comme vous savez le faire.

Le conseil de Claude Alexis : Restez actif et persévérant et vous obtiendrez d'excellents résultats. Si vous remarquez une légère tendance à la paresse, redressez la barre car le travail ne va pas se faire tout seul ! Et ne vous laissez pas déstabiliser par les commérages.

