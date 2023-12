Recyclage : le roi Charles III fait transformer de vieux rideaux royaux en kimonos

Charles III est le roi du recyclage. Dans le cadre d’une action menée par la King's Foundation, le souverain a fait transformer d’anciens rideaux royaux en kimonos dont les profits seront reversés à l’organisation caritative.

Un roi écolo. Charles III a fait transformer d'anciens rideaux qui se trouvaient autrefois au château de Windsor et au palais de Buckingham en kimonos faits main dans le cadre d'une initiative de la King's Foundation.

Pour ce faire, Charles III a donné accès aux réserves de rideaux du Windsor Great Park, dans le Berkshire. C’est là que sont entreposés et réparés les anciens tissus royaux hors d’usage. Avec ces tissus des étudiants en formations ont donc confectionné une série de kimonos en patchwork à la main.

Curtains that formerly adorned the window frames of Royal residences Windsor Castle and Buckingham Palace have been upcycled by students of The King’s Foundation into one-off fashion pieces that are currently being auctioned in our 2023 charity auction. https://t.co/OzN4pxYieV pic.twitter.com/2op9SrWebE

— The King's Foundation (@PrincesFound) December 3, 2023