Peach Fuzz : 7 pièces mode pour adopter la couleur de l'année 2024

Pantone a dévoilé la couleur de l'année 2024. Alors qu'il sera de bon ton l'an prochain d'adopter le coloris Peach Fuzz, une nuance située entre le rose et l'orange, voici 7 pièces mode dans la tendance.

Un coup de pep doux et chaleureux. Après «Viva Magenta», nuance de rouge pivoine, élue en 2023, «Peach Fuzz» investira les collections mode ces prochains mois. Pour prendre de l'avance, plusieurs pièces se parent déjà de ce nouveau coloris pêche pastel qualifié par Pantone de «teinte douce et veloutée visuellement attrayante et chaleureuse». Une nuance réconfortante et cocooning, à adopter en total look ou par le biais de petites touches ou d’élégant tie and dye.

La tennis pile dans le ton

SUPERGA

2750 Classic, Superga, 55,45 € sur Zalando.

Le hoodie pêchu

STOCKX



Bianca Chandon Lover Pullover Hood, sur StockX, 254 €.

Les baskets aux détails tendance

VEJA



Baskets V-10 Suédé Multicolore Peach, Veja sur Lulli, 110 €.

Le sweat cocooning

SUPERDRY

Sweat ras-du-cou ample à motif en velours, Superdry, 69,99 €.

La maille milanaise peau de pêche

LOUIS PION

Montre Louis Pion, maille milanaise, 90 €.

La jupe midi et son nuage Peach Fuzz

LEE COOPER

Jupe Pilmo, Lee Cooper, 75 € sur La Redoute.

Le chemisier chic et cocon

SÉZANE

Blouse Sibie, Sézane, 110 €.