Voici le top 20 des prénoms français les plus durs à prononcer pour un étranger

Contrairement aux idées reçues autour des nouveaux prénoms farfelus inventés, il s'avère que les prénoms français classiques comptent parmi les plus difficiles à prononcer pour les étrangers dans le monde.

Votre prénom pourrait figurer parmi ceux les plus difficiles à prononcer du monde. Bien que la prononciation nous semble évidente en tant que Français, surtout pour des prénoms extrêmement courants, ces derniers battent des records de recherches sur Internet. C'est étonnant, d'autant plus quand on pense qu'Elon Musk a nommé son enfant X Æ A-XII.

La liste a été établie il y a quelques mois par Wordfinder, une agence de déchiffrage de données. Elle a mené l’étude, à partir du nombre de recherches recensées sur Forvo.com, une plate-forme spécialisée en prononciation.

Parmi la liste, on trouve 12.768 prénoms classés en fonction du nombre d'écoutes audio. Dans le top 20 mondial, deux prénoms français se distinguent. Anne et Guillaume sont officiellement les prénoms français les plus difficiles à prononcer dans le monde, atteignant jusqu'à 343.000 recherches et d'écoutes.

L'agence a compilé une liste d'une vingtaine de prénoms français réputés imprononçables en raison des règles de grammaire difficiles à deviner pour un étranger. Voici la liste :

Anne

Guillaume

Michelle

Yvonne

Jean

Élaine

Jacqueline

Camille

Louise

Jacques

Louis

Caroline

Madelaine

Charles

Marie

Adèle

Maurice

Amélie

Au sein du top 20 mondial, on retrouve aussi les prénoms Benjamin, Xavier, Thomas, David, Laura, qui ont des origines multiples.

Le prénom le plus mal prononcé au monde, avec un million d’écoutes sur Forvo est le prénom Sean.