Voici les 10 voitures les plus rapides du monde en 2024

Chaque année, les ingénieurs des meilleures marques de voitures de sport repoussent les limites en construisant des bolides de plus en plus rapides. Aston Martin, Lamborghini ou encore Mercedes, quelle voiture est la plus rapide du monde en 2024 ?

Toujours plus vite. Certaines voitures peuvent aujourd'hui, atteindre des vitesses de pointe complètement délirantes. La course à la vitesse n'est jamais finie. Voilà le top 10 des voitures les plus rapides du monde en 2024.

TESLA MODEL S PLAID : 322 KM/H

Tesla est l'une des marques les plus tendances des dernières années. De base son créneau n'est pas la vitesse, mais les ingénieurs de la marque ont fait une petite entorse avec la Tesla Model Plaid S qui peut monter jusqu'à 322 km/h et réaliser un 0 à 100 km/h en deux petites secondes. Le plus impressionnant ? Cette voiture peut accueillir sept personnes. Il faudra débourser un peu plus de 100.000 euros pour s'acheter ce bijou.

LAMBORGHINI REVUELTO : 350 KM/H

Lamborghini est l'une des marques de voitures de sport les plus célèbres au monde. En 2024, la marque au Taureau compte toujours parmi les meilleurs avec la Lamborghini Revuelto qui peut atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Ce modèle hybride peut atteindre 100 km/h en 2,5 secondes. Prix de la bête ? 500.000 euros.

Mercedes-amg one : 352 KM/h

Mercedes a dominé le monde de la Formule 1 pendant des années, la marque allemande s'y connaît donc en moteur puissant. Avec son moteur hybride, la One est une véritable merveille technologique qui peut dépasser les 350 km/h. Son prix devrait, cependant, en calmer plus d'un puisqu'elle coûte 2,275 millions d'euros.

Aston martin valkyrie : 360 km/h

La marque britannique est l'une des plus prestigieuses dans le monde des voitures de luxe. Avec l'Aston Martin Valkyrie, elle a réalisé une supercar capable d'atteindre 360 km/h tout en réalisant le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Avec cette voiture, James Bond n'aurait pas perdu beaucoup de courses.

Koenigsegg regera : 400 km/h

On passe la barre des 400 km/h avec la Koenigsegg Regera, une voiture de sport suédoise lancée en 2019. Pour atteindre cette vitesse de folie, il vous faudra débourser la modique somme de 4 millions d'euros.

MCLAREN SPEEDTAIL : 403 KM/h

Il existe 106 exemplaires de cette voiture dans le monde, et ils ont tous déjà été vendus. Ils seront donc un peu plus d'une centaine à pouvoir profiter de cette voiture qui peut dépasser les 400 km/h.

RIMAC NEVERA : 412 KM/H

Cette voiture croate est dans le top 5 des voitures les plus rapides du monde avec une vitesse de pointe de 412 km/h et un 0 à 100 en 1,81 seconde. Une voiture avec 1.914 chevaux sous le capot et un prix : 2 millions d'euros.

SSC Tuatara : 455 km/h

SSC est un constructeur américain encore assez méconnu mais avec la Tuatara, il a frappé un grand coup. Limitée à 100 exemplaires, elle est vendue à 1,3 million d'euros.

Bugatti bolide : 500 KM/h

Qui d'autre que Bugatti lorsque l'on parle de voiture rapide ? La marque française a créé la Bugatti Bolide qui atteint 500 km/h au maximum. La voiture n'est disponible que pour rouler sur piste et il faudra débourser 4 millions d'euros pour l'acquérir. Ça fait cher les tours de piste.

KOENIGSEGG JESKO ABSOLUT : 531 km/h

La marque suédoise est de retour dans ce top 10 et cette fois-ci sur la première marche du podium. La Koenigsegg Jesko Absolut est la voiture la plus rapide du monde avec une vitesse de pointe pouvant atteindre 531 km/h selon les dires de la marque. Cependant, la mesure n'a pas encore été officiellement annoncée donc le débat reste ouvert.