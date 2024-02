Voici les 3 signes astrologiques qui passeront la pire Saint-Valentin

La Saint-Valentin rime avec romantisme, petites attentions et moments de complicité à deux. Mais cette année, la fête des amoureux risque d’être synonyme de déception pour certains signes astrologiques. Voici les natifs concernés, selon les prédictions de l'astrologue Claude Alexis.

la Vierge

Pour les personnes nées sous le signe de la Vierge, la Saint-Valentin risque de ne pas se dérouler sous les meilleurs auspices, selon le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis. Comme votre vie amoureuse n’est pas un long fleuve tranquille, entre disputes, crises de jalousie et autoritarisme à l’excès, profitez de ce jour pour engager une conversation franche avec votre partenaire. Il est temps de régler vos différends. Célibataire, vous sera assez casanier et pas facile à séduire... Vous aurez besoin de décompresser en changeant de cadre d’autant que votre forme sera excellente. Évadez-vous !

Couleur à porter le jour J : le bleu, dans toutes ses variantes pour un signe adepte de teintes de rêves, du ciel et de la mer.

la Balance

La Balance est elle aussi concernée. Si vous êtes en couple, la communication sera indispensable ! Reprenez-vous et faites de gros efforts pour ne pas décourager celui ou celle qui fait battre votre cœur. Si vous êtes célibataire, sachez que le 14 février sera un jour idéal pour déployer votre charme fou. Donc n’hésitez pas à vous lâcher et à aborder cette personne qui a tant retenu votre attention. Vous pourriez faire une très belle rencontre qui s’inscrira dans la durée, à condition toutefois de trouver un bon équilibre entre le professionnel et le privé.

Couleur à porter le Jour J : le kaki et le vert/marron, des couleurs intermédiaires pour un signe au style élégant.

le Cancer

Le Cancer en couple sera déchaîné et un peu trop autoritaire envers son partenaire qui n’aura plus beaucoup d’espace pour respirer. Un conseil : reprenez rapidement votre rôle de séducteur captivant pour enflammer à nouveau le cœur de l’être aimé. Et si vous n’avez pas encore trouvé votre moitié, rassurez-vous, la roue pourrait bientôt tourner en votre faveur. Votre séduction mystérieuse fera son apparition et gare à qui croisera votre regard. Vous serez au service d’une relation tendre et passionnée.

Couleur à porter le jour J : le blanc, pour un signe en accord avec la blancheur de la lune et le désir de pureté.