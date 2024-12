Noël 2024 : 15 coffrets beauté à moins de 40 euros

Les coffrets beauté font toujours leur effet au pied du sapin. Entre soins, palettes de maquillage ou encore cosmétiques, il n'est pas nécessaire de casser sa tirelire pour prendre soins des siens.

Le duo make-up parfait

Pour les fêtes, la papesse de la beauté, Charlotte Tilbury, signe plus d'une dizaine de mini coffrets beauté tous aussi craquants les uns que les autres. Parmi eux, ce tout nouveau kit en édition limitée qui combine son célèbre illuminateur Beauty Light Wand et son blush iconique Matte Beauty. Dotés d'un coussin applicateur pour une pause ultra facile et un effet immédiat, ces deux classiques sont à emporter partout grâce à leur format voyage.

Pillow talk iconic blush et glow kit, Charlotte Tilbury, 32 €.

Le joli kit à accrocher au sapin

Baïja, la marque qui invite à la bonne humeur avec ses packagings colorés et ses fragrances pétillantes, a pensé à tout pour les fêtes. Elle signe en éditions limitées un mini kit à accrocher au sapin ou à offrir pour un cadeau «secret santa» - ce petit présent que l'on offre à une personne tirée au sort sans dépasser un certain budget. Avec à la clef, une crème pour les mains et une mousse de douche au format nomade, disponible en quatre déclinaisons et donc quatre parfums enivrants.

Coffret Secret Santa, Baïja, 14,90 €.

La palette complète

Avec ses vingt ombres à paupières - mêlant teintes claires, foncées et finitions mates ou irisées - et ses trois poudres visage, cette élégante palette yeux et teint est l'alliée idéale d'un maquillage soigné en toutes circonstances.

La somptueuse palette yeux et teint, Marionnaud, 24,99 €.

Un quatuor au doux parfum

Pour un rituel de soins tout doux et fruité, Yves Rocher dote ses produits phares - du gommage à la crème mains en passant par le bain douche et le gel lavant mains - d'un délicieux parfum de Grenade et Magnolia. Des fragrances pleines de fraîcheur.

Le coffret Essentiel Grenade Magnolia, Yves Rocher, 26, 96 €.

Des fragrances ensoleillées

Trois brumes parfumées pour se sentir en vacances toute l'année. C'est ce que propose ce coffret coloré, signé Sol de Janeiro, marque qui fait rayonner la culture brésilienne, en réunissant un trio de fragrances pour corps et cheveux, invitant résolument au voyage.

Perfume Mist Discovery trio, Sol de Janeiro, 25 € en exclusivité chez Nocibé.

une peau douce et une planète préservée

Pour dire bye bye au plastique tout en étant aux petits soins avec sa peau, Unbottled rassemble dans un joli coffret aux couleurs vitaminées quatre de ses produits solides aux douces senteurs : un gommage visage café-amande douce, un gommage corps miel-noisette et deux gels de douche aux fragrances parfaitement de saison entre miel-clémentine et orange-cannelle. Un kit qui a tout compris.

Coffret Scrub Forever, Unbottled, 34,08 €.

Une manucure impeccable

L'indispensable pour une manucure parfaite, adaptée à toutes les occasions. Avec ces six vernis - du rose claire pour l'été au rouge passion pour un look chic, en passant par le vert, coloris tendance de l'automne-hiver, ou encore doré pour les fêtes - et son top coat 2-en-1 qui peut également servir de base, ce kit Nocibé est l'allié des mains soignées. En prime son pochon rose poudré est parfaitement pensé pour ranger tous son attirail.

Kit vernis, Nocibé, 19,99 €.

Des yeux sublimés en un clin d'œil

Avec cet ensemble, aussi glamour que pratique de trois ombres à paupières en stick, signé Laura Mercier, sublimer son regard devient un jeu d'enfant. Facile à glisser dans son sac, ces crayons à la texture crémeuse, qui s'applique et s'estompe en deux temps, trois mouvements, se décline en prime en trois coloris adaptés à toutes les carnations : terracotta, bronze et un rose champagne en édition limitée.

Enchanting Shimmer - Trio Caviar stick eye shadow, Laura Mercier, 35 €.

aux petits soins avec ses cheveux

Belle jusqu'à la pointe des cheveux, rien ne sera plus facile grâce à ce coffret bio qui réunit tout le savoir-faire oriental et les bénéfices de l'huile d'argan pour prendre soin des cheveux secs. Un shampoing pour les nettoyer en douceur, de l'huile pure pour une brillance et une douceur maximales et un masque pour les réparer en profondeur. De quoi ravir même celles qui ont toujours un problème avec leur chevelure.

Coffret Argan capillaire, Fleurance Nature, 28,70 €.

Le rituel bien-être

Pour prendre soin de soi et de ses sens, la marque de cosmétiques naturels Susanne Kaufmann réunit dans un coffret deux de ses best-sellers, parfaitement adaptés aux froides journées d'hiver. Avec au programme un rituel bien-être composé d'une huile de bain aux fragrances pensées pour éliminer le stress grâce à son association d'ylang ylang, romarin et lavande, et un beurre de karité, idéal pour hydrater son corps.

Winter body collection, Susanne Kaufmann, 35 €.

Une peau reboostée

Un rituel trois-en-un pour une peau reboostée. Les laboratoires Garancia réunissent dans ce coffret trois de leurs produits iconiques. Un micro peeling sans grain pour une peau renouvelée, une crème hydratante 24 h (notée 100 sur Yuka) et une eau micellaire multifonctions qui nettoie, hydrate et apaise. Un trio gagnant.

Les jardins du monde, Garancia, 32,35 €.

Des cils au poil

Pour un regard sublimé, ce coffret Grande Cosmetics fera assurément sensation au pied du sapin. On y retrouve notamment LE produit phare de la marque spécialiste des cils et des sourcils : son sérum GrandeLASH-MD primé qui grâce à sa formule innovante mêlant vitamine, peptide et acides aminés permet d'afficher des cils plus longs et plus forts. Un coffret quoi compte également un sérum sourcil et un mascara revitalisant, deux autres best-sellers de la marque.

Grande Cosmetics, Mini Magic, 28€ chez Sephora.

Le cracker de Noël

On craque pour le traditionnel craker surprise de Noël venu de Grande-Bretagne. Payot signe un joli modèle doté de quatre produits parfaitement adaptés aux lendemains de fête. Avec à la clef, un masque visage, des patchs pour un regard rafraîchi, une crème vitaminée et un démaquillant.

Cracker de Noël, Payot, 29 €.

Un teint halé toute l'année

La grise mine hivernale ne sera plus qu'un lointain souvenir. Pour afficher un teint halé toute l'année, l'auto bronzant visage Self Tan de Lancaster fait l'unanimité. Facile à doser, quelques gouttes suffisent pour un hâle naturel, à adapter à sa carnation.

Self Tan Lancaster, 39,90 € chez Sephora.

La touche finale

Avec son vernis miniature et son packaging en forme de sapin illustré par Charlotte Le Jour, ce mini kit Mavala, parfaitement de saison, a tout pour plaire et ravira celles qui souhaitent être impeccables jusqu'au bout des ongles. D'autant qu'il est disponible en six coloris, du rouge profond au rose en passant par le doré scintillant, pour s'adapter à tous les looks.

Kit Jingle Nails, Mavala, 6,90 €, disponible en pharmacie.