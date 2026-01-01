Voici les 5 signes astrologiques qui passeront la meilleure année en 2026

Le célèbre astrologue Claude Alexis prévoit pour certains signes une année 2026 particulièrement favorable, rythmée par de multiples opportunités. Voici les natifs qui peuvent s’attendre à de belles surprises, tant sur le plan personnel que professionnel.

Scorpion (24 octobre - 22 novembre)

En 2026, les Scorpions vont reprendre leur vie en main. D’après les prédictions de l'astrologue et voyant Claude Alexis, vous allez enfin repartir dans la bonne direction. Vous revoyez votre organisation au travail, vous apprenez à lâcher prise pour gagner du temps et pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Côté professionnel, cette nouvelle année sera particulièrement intéressante.

Des portes vont s’ouvrir, des projets vont naître à partir de détails qui semblent insignifiants de prime abord et des accords devraient être passés. Si vous avez des négociations en cours, profitez des six premiers mois de l’année, les planètes seront alignées et vous encourageront à aller de l’avant. Sur le plan sentimental, une rencontre aussi inattendue que séduisante pourrait bien bouleverser votre vie.

Sagittaire (23 novembre - 22 décembre)

Les Sagittaires peuvent aussi se réjouir : le succès les attend. La chance vous accompagne et sera particulièrement présente dans votre milieu professionnel. De nouveaux projets vous donneront une grande satisfaction. Ce sera excitant, passionnant et inspirant. Il est temps de voir autre chose et de faire différemment. Vous aurez la reconnaissance que vous cherchiez depuis longtemps.

Vos projets seront ambitieux, mais ne doutez pas de vous. Un homme sera à vos côtés pour vous soutenir. Vous avez besoin de nouveauté, de plus de piment, mais pensez toutefois à vous accorder des pauses et osez partir à l’aventure. Vous pourriez même emprunter un chemin auquel vous n’aviez encore jamais pensé. Pensez également à avouer vos sentiments et libérez-vous de vos blocages, soyez vous-même.

TAUREAU (20 avril - 20 mai)

Cette nouvelle année apportera à ce signe de Terre un climat propice à l’épanouissement et la chance sera avec vous, affirme Claude Alexis. À partir du printemps, vous ressentirez le besoin de prendre soin de votre intérieur, de rénover, de changer la décoration, de faire des achats afin d’améliorer et d’embellir votre habitat. Bref, de vous sentir bien chez vous. Tout ce qui touche à l’argent sera favorisé.

Profitez-en pour faire fructifier vos affaires, faire des placements, investir des capitaux. Vous serez beaucoup plus en sécurité à tous les niveaux et cela vous rassurera. Côté cœur, vous serez comblé si vous êtes en couple. Si vous êtes un Taureau célibataire, une rencontre marquante se profile à l’horizon. Prenez la vie du bon côté, elle va vous gâter.

poissons (20 février - 20 mars)

Dès janvier, les Poissons vont retrouver leur énergie et leur bonne humeur. Vous qui comptiez vous reposer après l’effervescence de 2025, qui n’a pas été, il faut le reconnaître, une année de chance, mais une année de perte de repères, vous allez repartir sur l’année 2026 avec de meilleures résolutions et de belles choses à venir. Oubliez votre peur permanente de perdre ce que vous avez mis en place par le passé.

Au travail, soyez confiant et serein. Vous devrez faire preuve de plus de maturité en vous obligeant à prendre des décisions. Terminée l’époque du «je ne sais pas», le temps de prendre vos responsabilités est arrivé. Côté cœur et côté finances, les beaux jours reviennent. Accordez votre confiance aux personnes qui vous aiment et profitez des parenthèses de douceur pour décompresser avec vos proches.

VIERGE (23 août - 22 septembre)

L'année à venir s’annonce riche en perspectives pour les personnes nées sous le signe de la Vierge. Vous affirmez votre originalité et laissez parler votre créativité, et cela pourrait bien vous porter chance du côté professionnel. Dès le mois de janvier, les belles surprises s’enchaînent avec des propositions alléchantes.

Si vous avez des requêtes ou des envies, il est temps d’en faire part à vos connaissances, ainsi qu’à vos proches. Les négociations pourraient pencher en votre faveur et se révéler bénéfiques, surtout pour votre porte-monnaie. En résumé, une belle amélioration à venir côté finances. Dans votre vie amoureuse, pensez à accorder du temps à votre partenaire.