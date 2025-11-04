Toute l’actu en direct 24h/24
Profil astrologique des Poissons : voici les qualités et les défauts de ce signe

Les personnes nées entre le 20 février et le 20 mars sont Poissons. [©Gerd Altmann de Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe des Poissons, des êtres empathiques toujours à l'écoute des autres. 

Le signe des Poissons (20 février - 20 mars) est un véritable caméléon. Il est capable de s’adapter à tous les milieux. Peu importe où et avec qui il se trouve, il sait prendre la couleur de l’ambiance et des gens autour de lui pour s’intégrer au mieux. Par ailleurs, ce natif à nageoires associé à l’Eau, l’élément de la sensibilité, est «très dévoué et toujours prêt à aider les autres», rapporte l'astro love coach Nathalie Marcot

Empathique et protecteur, il sait écouter l’autre et se mettre à sa place pour mieux le comprendre et pouvoir l’aider. Des qualités qui font de lui un ami en or. Selon cette dernière, les personnes nées sous ce signe d'Eau sont également profondément «sensibles, voire hypersensibles, romantiques et imaginatives». 

Dirigés par Neptune, qui symbolise entre autres les rêves et l’illusion, et par Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, qui, de son côté, peut pousser à l'exagération, les Poissons ont cependant tendance à baratiner dès qu'ils en ont l’occasion. En effet, ils maîtrisent particulièrement bien l'art du mensonge. Comme l'affirme Nathalie Marcot, c'est plus fort que lui, «ce signe s’arrange toujours avec la réalité». À noter que ces analyses sont des généralités. 

Sur le même sujet Qu'est-ce que l’astrocoaching, cette discipline en plein essor qui mêle astrologie et introspection ? Lire

En effet, pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.

