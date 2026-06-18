Tendances cheveux : voici les 4 coiffures qui feront sensation cet été 2026

Le retour du soleil donne souvent envie de passer chez le coiffeur. Si certaines optent pour un simple rafraîchissement, d’autres profitent de la saison pour oser une véritable transformation. Mais pas toujours facile de choisir la coupe idéale. Pour vous aider à trouver l’inspiration, voici les coiffures qui feront sensation cet été.

le Soft Wolf Cut

Plus douce et plus facile à adopter que son aînée la wolf cut, la soft wolf cut s'impose comme l'une des coupes incontournables de l'été. Inspirée à la fois de la coupe shag des années 1970 et du mulet revisité, elle conserve l'esprit coiffé-décoiffé qui a fait le succès de la wolf cut, tout en adoucissant ses dégradés les plus marqués. Des mèches légèrement plus courtes sur le dessus de la tête apportent du volume, du mouvement et du relief à la chevelure, particulièrement aux cheveux fins, sans effet trop radical.

Le tuft bob

Quel que soit la saison, les coupes courtes ont le vent en poupe. Mais cet été 2026, c’est surtout le tuft bob («un carré touffu») qui va faire tourner les têtes. Adoptée par Zoë Kravitz ou Jessie Buckley, cette coiffure hybride un brin rock se situe à mi-chemin entre le carré droit et le carré mulet. Sa signature ? Une petite mèche plus longue à l’arrière de la nuque et des pointes légèrement coiffées vers l’extérieur qui apportent du mouvement à la chevelure. En plus, elle s’adapte à toutes les textures, des cheveux lisses aux ondulations naturelles.

La pixie cut

Idéale pour affronter les fortes chaleurs tout en restant élégante, la pixie cut, aussi appelée «coupe lutin», continue de séduire. Courte sur la nuque et les côtés, légèrement plus longue sur le dessus, elle met en valeur les traits du visage tout en apportant une allure chic et affirmée. Popularisée par Audrey Hepburn dans le film «Roman Holiday» et remise au goût du jour par la femme d’affaires Kim Kardashian, cette coiffure nécessite toutefois un entretien régulier, comme la plupart des coiffures très courtes.

Des longueurs XXL au naturel

L’été 2026 célèbre aussi les chevelures XXL, sous les projecteurs depuis le sacre de Hinaupoko Devèze, Miss France 2026. Bonne nouvelle pour celles qui arborent déjà des cheveux longs : nul besoin de passer des heures devant le miroir. Cette saison, on oublie le brushing impeccable et les coiffures trop travaillées. Les longueurs se portent libres, souples et légèrement ondulées, comme façonnées par le vent.