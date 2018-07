La méditation aurait permis aux jeunes thaïlandais coincés dans la grotte de rester calmes

Leur entraîneur de football, Ekapol Chanthawong, a en effet été élevé pendant près de dix ans dans un monastère bouddhiste, situé à Mae Sai, tout au nord du pays, après avoir perdu ses parents, comme l'explique le site américain Vox.

C'est là que les moines lui ont enseigné la méditation de pleine conscience. Une technique de concentration qui, indiquent les spécialistes, permet à l'esprit de se libérer des pensées négatives pour se concentrer uniquement sur le moment présent, permettant un calme mental et un meilleur contrôle des émotions.

Plusieurs études scientifiques ont d'ailleurs démontré que cette méditation avait des effets positifs pour traiter plusieurs pathologies, notamment la dépression et l'anxiété.

