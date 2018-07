Trevor Noah crée une nouvelle polémique avec les Aborigènes

Critiqué après sa remarque sur « l'Afrique championne du monde », le présentateur sud-africain Trevor Noah est de nouveau au coeur d'une polémique, cette fois pour une blague jugée raciste qui vient de refaire surface.

L’humoriste et présentateur du Daily Show, émission satirique américaine diffusée sur la chaîne Comedy Central, a provoqué la colère des Aborigènes d'Australie. De nombreux internautes appellent au boycott de sa tournée qui démarrera le mois prochain en Australie.

La vidéo qui a mis le feu aux poudres date de 2013 et est extraite d’un de ses spectacles. « Les femmes de chaque race peuvent être belles » y entend-on dire Trevor Noah qui s’adresse ensuite à ses spectateurs : « Et je sais que quelques-uns d’entre vous se disent : ‘Oh Trevor, oui bien sûr, mais je n’ai jamais vu une belle Aborigène ». Et le comédien d’achever son sketch avec un «mais il ne faut pas toujours se focaliser sur les apparences, peut-être que les femmes aborigènes font des trucs spéciaux», tout en mimant un joueur de didgeridoo de manière suggestive.

Hey @Trevornoah, your comments about Aboriginal @IndigenousX in this clip are utterly unacceptable! As a man of colour, you are usually in point with racism & divide - here you are perpetrating & encouraging racial abuse!! #boycotttrevornoahinoz https://t.co/UNXE8TlBtq RT — Joe Williams - TEW (@joewilliams_tew) 22 juillet 2018

I am so disgusted and appalled by the comments by @Trevornoah and his attempted humour that denigrates Aboriginal women I hope Australians boycott his shows in #Brisbane #Sydney #Melbourne #Perth #Australia That kind of ‘humour’ is not funny and does damage! #racismitstopswithme https://t.co/yplwK2CtI7 — Dr Anita Heiss (@AnitaHeiss) 22 juillet 2018

Shame on you, @Trevornoah!! How dare you call the women of our families, our communities and me such words. Don’t make us the butt of your joke for some cheap laughs. An official apology is in order before you even step on our land. #BecauseofHerWeCan #boycotttrevornoahinoz — Medika (@Deeks101) 22 juillet 2018

En réponse à ses détracteurs, Trevor Noah a écrit ce dimanche 22 juillet sur Twitter que cette blague était «mauvaise» et qu' «après avoir visité le musée Bunjilaka en Australie et appris l'histoire des aborigènes», il s'était «juré de ne plus faire de blague comme cela».

@joewilliams_tew you're right. After visiting Australia's Bunjilaka museum and learning about aboriginal history first hand I vowed never to make a joke like that again. And I haven't. I'll make sure the clip from 2013 is not promoted in any way. — Trevor Noah (@Trevornoah) 22 juillet 2018

Pas à sa première polémique

Au lendemain du sacre de l’équipe de France au Mondial, Trevor Noah a déclaré dans un sketch que «l’Afrique avait gagné la Coupe du monde». Une blague qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénonçant la portée raciste de ses propos et accusant l’humoriste de reprendre les discours de l’extrême droite française.

Bien avant cela, en 2014, des messages postés sur son compte Twitter -comme «Derrière chaque rappeur milliardaire, il y a un homme juif deux fois plus riche.» ou «Une belle femme blanche qui a des fesses est comme une licorne. Même si tu en vois une, tu ne pourras sans doute jamais monter dessus» - l'avaient vu se faire taxer d'antisémitisme et de sexisme.