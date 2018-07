Hillary Clinton au casting d'une série américaine

Près de deux ans après sa défaite à l'élection présidentielle américaine, Hillary Clinton ne semble pas tout à fait prête à se mettre au vert. Au contraire, l'ancienne candidate démocrate s'essaiera bientôt à la télévision pour la série «Madam Secretary».

«Préparez vos agendas car c'est un évènement que vous ne voulez pas rater.» C'est la chaîne américaine CBS, sur laquelle est diffusée la série, qui a annoncé la nouvelle retentissante sur son compte Twitter.

Mark your calendars because you won’t want to miss this! Former Secretaries of State @HillaryClinton, @Madeleine, and Gen. Colin Powell will be appearing on the season premiere of @MadamSecretary on Sunday, October 7. pic.twitter.com/Ym17vV2YMI — CBS (@CBS) 24 juillet 2018

Pour la cinquième saison du show diffusé depuis 2014 aux États-Unis et qui connaît un grand succès, Hillary Clinton enfilera un de ses plus beaux tailleurs et donnera notamment la réplique à Madeleine Albright, la première femme à devenir secrétaire d'État aux États-Unis, et Colin Powell, ancien chef d'état-major des armées.

Pour ce retour fracassant sur le devant de la scène, Hillary Clinton ne devrait pas avoir beaucoup de mal à se glisser dans la peau de son personnage puisque l'ancienne rivale de Donald Trump incarnera son propre rôle.

Ravie d'avoir pu ajouter cette nouvelle ligne à son CV, l'ex-secrétaire d'État a qualifié ce court passage devant la caméra de «merveilleux».