Les meilleurs détournements des logos de la Force spatiale voulue par Trump

Les soutiens de Donald Trump sont invités à choisir un logo pour la future «Space Force» américaine, une sixième branche de la Défense souhaitée par le président des Etats-Unis. Ses détracteurs en ont profité pour réaliser quelques détournements bien trempés.

Six logos, sur lesquels figurent les termes «space force», ont été proposés aux votants : cinq d'entre eux représentent une fusée dans une orbite et un champ d'étoiles, et un dernier, plus original, comporte la mention «Mars awaits» («Mars attend»).

Trump campaign asks supporters to vote for the new Space Force logo pic.twitter.com/rIvd8AcHEh — Kasie Hunt (@kasie) 9 août 2018

A la suite de la présentation de ces logos, publiés par la journaliste de NBC News Kasie Hunt, une pluie de détournements s'est abattue sur Twitter, aussi bien aux Etats-Unis qu'à l'étranger. La première goutte est venue de la journaliste de CNBC Christina Wilkie, pointant du doigt la ressemblance troublante entre un des logos proposés et celui de la Nasa.

If the Trump campaign's design for a Space Force logo looks familiar, that's because it is. pic.twitter.com/ZI6WnyqJm3 — Christina Wilkie (@christinawilkie) 9 août 2018

«Si le design du logo de la Force spatiale par l'équipe de campagne de Trump semble familier, c'est parce que c'est le cas.»

Dans la foulée, nombre d'anonymes s'en sont donné à cœur joie, détournant les images officielles et par la même occasion Donald Trump lui-même.

They decided on this one. pic.twitter.com/xJpWtTt3fQ — Tan Matt (@Tann_Matt) 9 août 2018

Moins inspirés par les logiciels de retouche photo, d'autres encore ont seulement pris leur clavier pour se moquer allègrement de leur président et ironiser sur sa proposition.

To indignity and beyond! https://t.co/0QVYP8PNJi — Damien Owens (@OwensDamien) 9 août 2018

«Vers l'indignité et l'au-delà !» (haute référence culturelle au film d'animation Toy Story)

#Trump annonce la création de la #SpaceForce





Ah ok, je vois le genre..... pic.twitter.com/Dm3RKUyNAS — Arcadie (@Arcadie_) 10 août 2018

It is official that on Space Force’s first mission Mike Pence will not be allowed to visit Venus alone. — Tony Posnanski (@tonyposnanski) 9 août 2018

«C'est officiel que, lors de la première mission de la Force spatiale, Mike Pence ne sera pas autorisé à visiter Vélus non accompagné.»

I'm all for Space Force if the first two people to go are Trump and Pence and it's a one-way trip. https://t.co/soZJyefQpf — Holly Figueroa O'Reilly BWCS (@AynRandPaulRyan) 9 août 2018

«Je ne suis pour une Force spatiale que si les deux premières personnes à y aller sont Trump et Pence, et si c'est un aller simple.»

Bien qu'annoncée officiellement d'ici à 2020 – date de fin du mandat de Trump –, la création de cette Force de l'espace doit encore être validée par vote du Congrès. Or, le «oui» n'est pas garanti, tant de nombreux élus et responsables du Pentagone se disent préoccupés par le coût matériel mais aussi administratif d'une telle armée. Lot de consolation, cette «space force» devrait bientôt avoir au moins son logo.