Les parents slovènes de Melania Trump désormais naturalisés

Viktor et Amalija Knavs ont prêté serment lors d'une cérémonie de naturalisation à New York. Depuis le mois de février dernier, ils étaient résidents permanents aux Etats-Unis.

Viktor Knavs, vendeur de voitures, et sa femme Amalija, employée dans une usine textile, ont plus de 70 ans.

A la retraite, ils passent la plupart de leur temps aux Etats-Unis en compagnie de leur fille Melania et de leur petit-fils Barron (12 ans).

L'information a suscité quelques commentaires ironiques, Donald Trump s'étant fait élire notamment sur la promesse de répondre avec fermeté à la question de l'immigration.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2017